शादी की खुशियां बनीं बवाल, आजमगढ़ में बारातियों के उत्पात से पथराव, अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में खुशी का माहौल उस वक्त तनाव में बदल गया, जब एक साधारण शादी समारोह अचानक हिंसा की भेंट चढ़ गया. मंगलवार रात फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चितरावल गांव में बारातियों की हरकतों ने पूरे गांव को दहला दिया.
Trending Photos
Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बीती रात यानी मंगलवार को एक शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया, जब नशे में धुत कुछ बरातियों ने नाचने के दौरान उत्पात मचा दिया. विरोध करने पर घराती और बराती पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे.
इस घटना में कई लोग चोटिल हो गये, वहीं प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थापित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम पंचायत खानपुर चितरावल की बताई जा रही है, प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्राम निवासी स्वर्गीय जगमोहन बिंद की पुत्री प्रीति की शादी बक्सपुर निवासी हरिश्चंद्र बिंद के पुत्र पवन बिंद के साथ तय हुई. उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते गांव के सहयोग से शादी की तैयारियां की गई. बारात को प्राथमिक विद्यालय परिसर में ठहराया गया था, जहां द्वाराचार की रस्में चल रही थीं.
उसी दौरान कुछ बाराती विद्यालय परिसर में स्थापित डॉ. अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास शराब पीकर नाचने गाने लगे. ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में ले लिया. वहीं प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.
मौके पर फूलपुर कोतवाल पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां बाद में क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया, जिससे माहौल शांत हुआ. पुलिस के अनुसार क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत करा दी गई है तथा उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
और पढे़ं:
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग करना पड़ा भारी, सलाखों के पीछे पहुंचे पांच रईसजादे
अंबेडकरनगर: चार बच्चों और मां की हत्या का आरोपी आमिर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!