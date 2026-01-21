Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081800
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Sonbhadra News: नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन बरामद

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले से नशे के खिलाफ बड़ी और अहम कार्रवाई की खबर है. पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sonbhadra News
Sonbhadra News

सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र जिले से नशे के खिलाफ बड़ी और अहम कार्रवाई की खबर है. पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने करीब 25 लाख रुपये कीमत की नाजायज हेरोइन बरामद की है. पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. पूरी कार्रवाई रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र की है.

नशे के खिलाफ चल रहा अभियान
दरअसल, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बीती रात रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि मुड़ी–सगरा पुलिया के पास दो संदिग्ध व्यक्ति नाजायज मादक पदार्थ लेकर किसी को बेचने के लिए जाने वाले हैं.

25 लाख की हेरोइन पकड़ी गई
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया. तलाशी के दौरान एक अभियुक्त के पास से 123 ग्राम और दूसरे के पास से 125 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद की गई. कुल 248 ग्राम हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1300 रुपये नकद भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अटल बिहारी यादव और दीपक कुमार भारती के रूप में हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली पुलिस?
दोनों के खिलाफ रॉबर्ट्सगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है और जल्द ही इस गिरोह से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

latest sonbhadra news

Trending news

latest sonbhadra news
नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख की हेरोइन बरामद
jaunpur news
जौनपुर में जमीन को लेकर खूनी जंग, पुराने विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला
UP News
प्रदूषण पर योगी मॉडल की बड़ी जीत.. वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना नंबर-1 राज्य
Kanpur News
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा घोटाला, आयोजन करने वाली कंपनी की गई ब्लैकलिस्टेड
Meerut News
मेरठ में आतंकी अलर्ट! सुसाइडल अटैक की साजिश रचने वाला उजैद फरार, ATS-LIU की छापेमारी
Lucknow news
पवन सिंह को आया गुस्‍सा,मारने के लिए दौड़े,लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ तमाशा
Abbas Ansari
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मश्किलें बढ़ीं, इस मामले में आरोप तय
Kanpur Accident News
कानपुर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत
Shri Ram Mandir Trust
राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती
Sambhal news
संभल में फेरबदल! अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर,ये बने नए सीजेएम