सपा सांसद का काफिला रोके जाने पर बवाल! अफजाल अंसारी ने लगाए गंभीर आरोप, SP बोले-सब कुछ कानून के दायरे में

Ghazipur News: गाजीपुर में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई, जब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी और सीओ सिटी शेखर सेंगर के बीच हुई नोंकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो सामने आते ही राजनीति और प्रशासन आमने-सामने आ गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:16 PM IST
Ghazipur News/आलोक त्रिपाठी:  गाजीपुर सपा सांसद अफजाल अंसारी और सीओ सिटी शेखर सेंगर के बीच हुई नोंकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. सांसद अफजाल अंसारी ने पुलिस कार्रवाई को प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले पर अपना पक्ष साफ कर दिया है. 

क्यों रोका गया था सांसद अफजाल अंसारी के काफिला
मामले में गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफ्सा अंसारी, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है, उसके गाजीपुर में मूवमेंट की खुफिया सूचना मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा और जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में सांसद अफजाल अंसारी के काफिले को रोका गया और वैधानिक तरीके से जांच की गई. 

सांसद ने चिंता जाहिर की 
एसपी डॉ. ईरज राजा ने साफ कहा कि जांच के दौरान किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया. उन्होंने सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताया और कहा कि पुलिस पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है. वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है. 

सपा सांसद का बड़ा दावा 
सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है और कई विश्वसनीय सूत्रों से उन्हें जान का खतरा होने की जानकारी मिली है. अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से दी है. इस पर एसपी डॉ. ईरज राजा ने कहा कि सांसद की ओर से जान को खतरे को लेकर पुलिस को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

कहां का है ये वीडियो?
दरअसल वायरल वीडियो गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शेखपुर मुहल्ले का बताया जा रहा है. जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मोहम्मदाबाद विधायक सोएब उर्फ मन्नू अंसारी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ दिशा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब जा रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाईवे पर पुलिस द्वारा उनके काफिले को रोके जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. वायरल वीडियो में सांसद अफजाल अंसारी पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. 

अफजाल अंसारी का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के काफिले को इस तरह रोकना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस का रवैया अनुचित था और उन्हें बेवजह रोका गया.

