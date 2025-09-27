गाजीपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: एक साल की बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को 14 दिन के अंदर उम्र कैद की सजा

आलोक त्रिपाठी/गाज़ीपुर: एक साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी अशोक बनवासी को 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी. महज 14 दिन के भीतर ही आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई दी. यह फैसला विशेष न्यायिक पॉक्सो कोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को सुनाया.

जानिए पूरा मामला

गाज़ीपुर की पॉक्सो कोर्ट ने मात्र 14 दिनों में पॉक्सो एक्ट के तहत एक दिल दहला देने वाले मामले का फैसला सुनाया गया. दरअसल, शादियाबाद थाना क्षेत्र में बीते जुलाई महीने में एक मां ने आरोप लगाया था कि उसके 1 साल की मासूम बच्ची के साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया. बच्ची उस समय गंभीर रूप से बीमार भी थी. पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और अगले ही दिन आरोपी अशोक वनवासी को गिरफ्तार कर लिया. ये मामला जुलाई में दर्ज हुआ था. इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी. 12 सितंबर से ट्रायल शुरू हुआ और 26 सितंबर को फैसला आया. वादी परिवार को पुलिस पूरा सहयोग और सुरक्षा दे रही है.

एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल

तेज़ गति से जांच-पड़ताल और साक्ष्य संकलन कर महज़ एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई. इसके बाद 12 सितंबर से इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और 26 सितंबर को माननीय न्यायालय ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास, यानी मृत्यु तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी.

गाज़ीपुर के एसपी डॉ. ईरज राजा ने इस फैसले को ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति फेज-5 की बड़ी उपलब्धि बताया है. उनका कहना है कि महिला संबंधी अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. प्रभावी पैरवी और तेज़ कार्रवाई कर सख़्त से सख़्त सज़ा दिलाना ही पुलिस का लक्ष्य है.

एसपी ने साफ कहा कि ऐसे फैसलों से अपराधियों पर अंकुश लगेगा और कोई भी महिला से जुड़ा अपराध करने से पहले सौ बार सोचेगा. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एक महीने में महिला संबंधी अपराधों के कई मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है और बाकी मामलों की सुनवाई भी तेज़ी से चल रही है.