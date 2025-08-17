पूर्वांचल की ऐतिहासिक अगस्त क्रांति! अंग्रेजी हुकूमत चलाती रहीं गोलियां, सीना तान खड़े रहे ये नौजवान पर झुकने नहीं दिया तिरंगा
पूर्वांचल की ऐतिहासिक अगस्त क्रांति! अंग्रेजी हुकूमत चलाती रहीं गोलियां, सीना तान खड़े रहे ये नौजवान पर झुकने नहीं दिया तिरंगा

Ghazipur News: डॉ. शिवपूजन राय के नेतृत्व में ग्रामसभा शेरपुर से स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल गांधी जी के आह्वान पर तहसील भवन पर तिरंगा फहराने के लिए निकला. तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रोकने की कोशिश की और गोलियां चलाईं. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 17, 2025, 11:29 PM IST
Ghazipur News
Ghazipur News

Ghazipur News: गाजीपुर में 18 अगस्‍त की तारीख यादकर आज भी लोग सहम जाते हैं. 83 साल पुरानी घटना रोंगटे खड़ी कर देती है. दरअसल, 18 अगस्त 1942 को मुहम्मदाबाद में एक ऐतिहासिक घटना घटी थी. जब स्वतंत्रता सेनानियों ने तहसील भवन पर तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया. इस संघर्ष में 8 लोग शहीद हो गए, लेकिन तिरंगा फहरा दिया गया था. आइये जानते हैं गाजीपुर से जुड़ी यह पुराना किस्‍सा... 

8 स्‍वतंत्रता सेनानी हो गए थे शहीद
जानकारों और तहसील परिसर में लगे शिलापट्ट के अनुसार, डॉ. शिवपूजन राय के नेतृत्व में ग्रामसभा शेरपुर से स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल गांधी जी के आह्वान पर तहसील भवन पर तिरंगा फहराने के लिए निकला. तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रोकने की कोशिश की और गोलियां चलाईं, लेकिन सेनानियों ने तिरंगा नहीं झुकने दिया. इस गोलीबारी में 8 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए. 

इन्‍होंने दी थी बलिदानी 
इसमें डॉ. शिवपूजन राय, नारायण राय, बंशनारायण राय उर्फ लालता राय, वशिष्ठ नारायण राय, ऋषेश्वर राय, रामबदन उपाध्याय, राजनारायण उर्फ राजा राय और बंशनारायण राय उर्फ रघुपति राय शामिल थे. इनकी शहादत के बाद मुहम्मदाबाद और बलिया अंग्रेजी शासन से काफी दिनों तक मुक्त हो गए थे. यह घटना पूर्वांचल में "अगस्त क्रांति" के नाम से जानी जाती है. इसने पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना को जगाया और गाजीपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई. 

अंग्रेजों से मुक्‍त हुई थी तहसील 
मुहम्मदाबाद तहसील को 18 अगस्त 1942 को ही अंग्रेजों से मुक्त घोषित कर दिया गया था. यहां हर साल 18 अगस्त को अष्ट शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है. इसमें स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. इस मौके पर मनोज सिन्हा (वर्तमान एलजी जम्मू कश्मीर), स्थानीय सपा विधायक शोएब अंसारी, पूर्व भाजपा विधायक अलका राय और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आते रहे हैं. कल 18 अगस्त के अवसर पर दिन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आगमन पुनः होगा. 

