बंद स्कूल की दीवारों के पीछे सिसकता रहा हिमांशु; क्लास में सोए बच्चे को बंद कर घर चले गए थे गुरूजी!

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया शिक्षाक्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षकों की गंभीर लापरवाही के चलते एक मासूम छात्र की जान जोखिम में पड़ गई. मामला प्राथमिक विद्यालय एदिलपुर का है, जहां कक्षा 3 में पढ़ने वाला छात्र हिमांशु राजभर स्कूल के अंदर ही घंटों तक बंद रह गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, दादर गांव निवासी हिमांशु रोज की तरह सुबह 8 बजे स्कूल पढ़ने गया था. विद्यालय का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है. पढ़ाई के दौरान हिमांशु को नींद आ गई और वह कक्षा में ही सो गया. लेकिन छुट्टी के समय स्कूल के शिक्षकों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि सभी बच्चे बाहर निकल चुके हैं या नहीं. बिना कक्षाओं की जांच किए ही स्कूल में ताला लगाकर सभी शिक्षक चले गए.

घर ना पहुंचने पर मां हुई चिंतित

इधर जब छुट्टी के काफी देर बाद भी हिमांशु घर नहीं पहुंचा, तो उसकी मां फूला देवी चिंतित हो गईं. उन्होंने पहले आसपास के बच्चों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. घबराई मां खुद अपने बेटे की तलाश में स्कूल पहुंची. वहां पहुंचने पर उन्हें स्कूल के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे उनके होश उड़ गए.

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स्कूल के लापरवाही से सहमा छात्र

इसके बाद ग्राम प्रधान की मदद से स्कूल की चाबी मंगवाई गई और ताला खोला गया. जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर हिमांशु डरा-सहमा और रोता हुआ मिला। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और लोगों में स्कूल प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला. परिजनों का कहना है कि यह घटना शिक्षकों की घोर लापरवाही का परिणाम है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उनका सवाल है कि क्या छुट्टी के समय बच्चों की उपस्थिति की जांच करना शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है?

शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई ?

वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब देना अब प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है.

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