Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3072864
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत

MLA Abbas Ansari News: गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी के MLA अब्बास अंसारी को SC से नियमित ज़मानत मिली है. अब्बास को ज़मानत की उन सभी शर्तो का पालन करना होगा जो कोर्ट ने इससे पहले अंतरिम ज़मानत देते वक़्त तय की थी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 13, 2026, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत

Mau News: मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी विधानसभा के सदस्य अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में नियमित जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस जमानत में  अब्बास अंसारी यूपी से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन उन्हें इससे पहले ट्रायल कोर्ट को जानकारी देनी होगी. इस जानकारी में उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर, और कहां जा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी देनी होगी.   

क्या है गैंगस्टर एक्ट का पूरा मामला?
दरअसल यह मामला चित्रकूट जिले से जुड़ा हुआ है. चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 2024 को जबरन वसूली और मारपीट के मामले में अब्बास विधायक अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. इसी आधार पर अब्बास अंसारी पर उत्तर प्रदेश और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

जेल से रिहाई का रास्ता साफ
मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ने अब्बास अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था. अब्बास अंसारी को सभी आपराधिक मामलों में सशर्त जमानत मिल गई थी. शर्त में यह भी शामिल था कि अब्बास जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर लखनऊ से बाहर नहीं जा सकेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहत मिलने का सिलसिला जारी
अब्बास अंसारी बीते कुछ समय से लगातार राहत मिल रही है. इससे पहले यूपी हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अब्बास के बेटे की विधानसभा सदस्यता को बहाल कर दिया था. बता दें कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को तीन साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उनकी सजा रद्द कर दी थी और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें: सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस बड़े केस में FIR रद्द

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

 

TAGS

Mau latest newsMau News

Trending news

makar sankranti 2026
14 या 15 जनवरी, यूपी में मकर संक्रांति पर कब बंद रहेंगे बैंक, यहां जानिए
Mau latest news
सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत
Budaun News
अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत
Voter id Mobile Number Link Process
घर बैठे चुटकियों में वोटर आईडी से जुड़ जाएगा मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस
Magh Mela 2026
ट्रेन टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक,24 घंटे हेल्प, एक क्लिक में मिलेंगी ये सुविधाएं!
mirzapur news
लालच में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने सौतेली मां और भाई को बेरहमी से उतारा मौत के घाट
UP Road Accidents
यूपी की सड़कों पर मौत का तांडव !अलग-अलग जिलों में हादसे, पांच लोगों की दर्दनाक मौत
AMU Student Suicide Case
सुसाइड से पहले पिता को VIDEO कॉल,बात करते फंदे से झूल गई AMU छात्रा,कैंपस में हड़कंप
mathura encounter
मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश
Lucknow KGMU Case
KGMU में हड़ताल स्थगित, VC ने सीएम से की मुलाकात, FIR दर्ज होने का आश्वासन