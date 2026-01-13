सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत

Mau News: मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी विधानसभा के सदस्य अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के विधायक अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में नियमित जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस जमानत में अब्बास अंसारी यूपी से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन उन्हें इससे पहले ट्रायल कोर्ट को जानकारी देनी होगी. इस जानकारी में उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर, और कहां जा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी देनी होगी.

क्या है गैंगस्टर एक्ट का पूरा मामला?

दरअसल यह मामला चित्रकूट जिले से जुड़ा हुआ है. चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 2024 को जबरन वसूली और मारपीट के मामले में अब्बास विधायक अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. इसी आधार पर अब्बास अंसारी पर उत्तर प्रदेश और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जेल से रिहाई का रास्ता साफ

मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ने अब्बास अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था. अब्बास अंसारी को सभी आपराधिक मामलों में सशर्त जमानत मिल गई थी. शर्त में यह भी शामिल था कि अब्बास जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर लखनऊ से बाहर नहीं जा सकेंगे.

राहत मिलने का सिलसिला जारी

अब्बास अंसारी बीते कुछ समय से लगातार राहत मिल रही है. इससे पहले यूपी हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अब्बास के बेटे की विधानसभा सदस्यता को बहाल कर दिया था. बता दें कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को तीन साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में उनकी सजा रद्द कर दी थी और उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी.

