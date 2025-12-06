Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', शादी समारोह के वीडियो से बवाल, मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...

Mau Thook Jihad News/प्रकाश पाण्डेय: मऊ में उस तंदूरी रोटी बनाने वाले पर शिकंजा कस गया है, जिसपर थूककर तंदूरी रोटी बनाने का आरोप है.उस्ताद अहमद नाम के शख्स पर यह आरोप है. आरोपी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान ले लिया. फिर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

थूक जिहाद का वीडियो वायरल

यह घटना मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव की है. जहां एक शादी समारोह के दौरान थूक जिहाद का वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस्ताद अहमद पहले रोटी को बेला, फिर उसे दोनों हाथों से थप थपाया, वैसे तो बारी अब रोटी को आग वाले चूल्हे में डालने की थी, लेकिन उससे पहले उसने रोटी पर थूका और थूक से सनी उस रोटी को बेहिचक आग वाले चूल्हे में डाल देता है.

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में संज्ञान लिया और उसे तुरंत आज सुबह पकड़ लिया है. आरोपी उस्ताद अहमद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव का बताया जा रहा है. थूक जिहाद की यह डर्टी फिल्म हैरान कर देने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है की आखिर थूक जिहाद पर लगाम कब लगेगी?



