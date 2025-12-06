Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3031038
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', शादी समारोह के वीडियो से बवाल, मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...

Mau Thook Jihad News: मऊ से थूक जिहाद का मामला सामने आया है. यहां एक शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति का तंदूर में थूककर रोटियां बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है. जिसके बाद दोहरीघाट पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mau Thook Jihad
Mau Thook Jihad

Mau Thook Jihad News/प्रकाश पाण्डेय: मऊ में उस तंदूरी रोटी बनाने वाले पर शिकंजा कस गया है, जिसपर थूककर तंदूरी रोटी बनाने का आरोप  है.उस्ताद अहमद नाम के शख्स पर यह आरोप है. आरोपी की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान ले लिया. फिर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

थूक जिहाद का वीडियो वायरल
यह घटना मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के सूरजपुर गांव की है. जहां एक शादी समारोह के दौरान थूक जिहाद का वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस्ताद अहमद पहले रोटी को बेला, फिर उसे दोनों हाथों से थप थपाया, वैसे तो बारी अब रोटी को आग वाले चूल्हे में डालने की थी, लेकिन उससे पहले उसने रोटी पर थूका और थूक से सनी उस रोटी को बेहिचक आग वाले चूल्हे में डाल देता है.

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में संज्ञान लिया और उसे तुरंत आज सुबह पकड़ लिया है. आरोपी उस्ताद अहमद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव का बताया जा रहा है. थूक जिहाद की यह डर्टी फिल्म हैरान कर देने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है की आखिर थूक जिहाद पर लगाम कब लगेगी?
 
यह भी पढ़ें: Jaunpur News: 'अब काम शुरू तो...'  लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा, नेताओं पर लगे संगीन आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Mau Thook JihadMau Newsmau policeSpitting on RotisMau Viral Video

Trending news

Mau Thook Jihad
Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...
Mathura News
राजस्थान में क्यों हुआ गोवर्धन पुलिस टीम पर पथराव? भीड़ ने SI को घर में खींचकर पीटा
jaunpur news
'अब काम शुरू तो...' लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा
lack of basic facilities in village
आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, जमीनी हकीकत चौंका देगी!
Ayodhya news
हनुमानगढ़ी मंदिर में सनसनीखेज घटना, नागा साधु को जिंदा जलाने की कोशिश, पढ़ें अपडेट
Meerut News
पुलिस की शर्मनाक कारनामा! लावारिस शव को ई-रिक्शा से उठाया, फिर कर दिया ये कांड...
Varanasi News
बाबरी विध्वंस बरसी पर अभेद्य किले में तब्दील हुए काशी-अयोध्या,6 दिसंबर को लेकर अलर्ट
prayagraj news
कौन हैं सपा नेता अकमल इमाम! इस बीजेपी नेता पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुए गिरफ्तार
Ambedkar Death Anniversary
बसपा नोएडा में दिखाएगी ताकत,दलित प्रेरणा स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता,ट्रैफिक डायवर्जन
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में कंपकंपी छुटा रही ठंड,पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, होगी बारिश-बर्फबारी!