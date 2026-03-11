Advertisement
प्रेमी से शादी की जिद में हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ी किशोरी,पुलिस के समझाने पर उतरी नीचे

Azamgarh News: आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक किशोरी अपने प्रेमी से शादी कराने की जिद में हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:17 AM IST
आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में प्रेम प्रसंग को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक किशोरी अपने प्रेमी से शादी कराने की जिद में हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. कई घंटों तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस के समझाने पर किशोरी नीचे उतरी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के बैरकडीह गांव के उत्तर सीवान का है. बताया जा रहा है कि गांव की अनुसूचित बस्ती की एक किशोरी अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी. परिजनों के विरोध करने पर वह गुस्से में आ गई और अचानक पास ही लगे हाईवोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गई.

प्रेमी से ही शादी करेगी
खेतों में काम कर रहे लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया. देखते ही देखते आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और वहां भारी भीड़ लग गई. किशोरी को खंभे पर चढ़ा देख लोगों में किसी अनहोनी की आशंका से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने काफी देर तक उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और बार-बार यही कहती रही कि वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी.

पुलिसकर्मियों ने समझाया 
घटना की सूचना मिलने पर दीदारगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने भी काफी देर तक किशोरी को समझाने का प्रयास किया और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात सुनी जाएगी तथा उसके प्रेमी से विवाह के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.पुलिस के आश्वासन के बाद आखिरकार कई घंटों तक चले इस ड्रामे का अंत हुआ और किशोरी खंभे से नीचे उतर आई.इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

पुलिस ने किशोरी से की पूछताछ
बताया जा रहा है कि किशोरी जौनपुर जिले की रहने वाली है. नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे अपने साथ जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया.फिलहाल वहां की पुलिस किशोरी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.इस पूरी घटना की चर्चा पूरे इलाके में बनी हुई है और लोग इसे फिल्मी अंदाज की वास्तविक घटना बताकर हैरानी जता रहे हैं.

Azamgarh news

Trending news

Azamgarh news
