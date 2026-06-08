महिला नेता को बम से उड़ाने का लक्ष्य

आठ जून तक के लिए विशेष अदालत ने उसे एटीएस को रिमांड पर सौंप दिया था. इसके बाद एटीएस की टीम उसे अपने साथ आजमगढ़ लेकर गई. एटीएस की कोशिश है कि आरोपित द्वारा स्लीपर सेल के लिए युवाओं को शहजाद भट्टी के साथ जोड़ने के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. एटीएस की सूत्रों की मानें तो आरोपी ने अपने अलावा तीन अन्य युवाओं को स्लीपर सेल में भर्ती कराया था. इन्हें राजनीतिक दलों और सरकारी इमारतों के अलावा एक महिला नेता को बम से उड़ाने का लक्ष्य दिया गया था.