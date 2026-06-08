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Azamgarh Terrorist Network: पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी और ISI से जुड़े आतंकी मोहम्मद शेख को आजमगढ़ ले जाकर वापस लाया गया है. आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. सबसे बड़ा खुलासा उसे हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क को लेकर हुआ है. जांच एजेंसिया अब इस सुराग के माध्यम से आतंकी मॉड्यूल के स्थानीय सहयोगियों तक पहुंच पाएगी. सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद शेख से लगातार हो रही पूछताछ में उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिनके माध्यम से उसके पास पिस्टल और कारतूस पहुंचे थे.
सोशल मीडिया, वित्तीय लेनदेन की भी जांच
पूछताछ में हुए खुलासे के बाद एटीएस ने असलहा सप्लाई चेन की पड़ताल तेज कर दी है. संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सोशल मीडिया अकाउंट और वित्तीय लेनदेन को खंगाला जा रहा है. एटीएस का मानना है कि आतंकी गतिविधियों के लिए स्थानीय स्तर पर एक नेटवर्क सक्रिय था, जो हथियार, ठिकाना और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में मदद कर रहा था. इसी वजह से एटीएस अब हर उस व्यक्ति की भूमिका खंगाल रही है, जो मोहम्मद शेख के संपर्क में रहा.
असलहा सप्लाई चेन की जांच तेज
आजमगढ़ और आसपास के जिलों में भी गोपनीय पड़ताल चल रही है. जांच के दायरे में ऐसे लोग भी आए हैं, जिनके संबंध पहले आपराधिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, आरोपित को पिस्तौल व कारतूस उपलब्ध कराने वाले की पहचान एटीएस ने कर ली है. 1 जून को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया था.
महिला नेता को बम से उड़ाने का लक्ष्य
आठ जून तक के लिए विशेष अदालत ने उसे एटीएस को रिमांड पर सौंप दिया था. इसके बाद एटीएस की टीम उसे अपने साथ आजमगढ़ लेकर गई. एटीएस की कोशिश है कि आरोपित द्वारा स्लीपर सेल के लिए युवाओं को शहजाद भट्टी के साथ जोड़ने के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. एटीएस की सूत्रों की मानें तो आरोपी ने अपने अलावा तीन अन्य युवाओं को स्लीपर सेल में भर्ती कराया था. इन्हें राजनीतिक दलों और सरकारी इमारतों के अलावा एक महिला नेता को बम से उड़ाने का लक्ष्य दिया गया था.