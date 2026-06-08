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मौत के सौदागरों को कौन सप्लाई करता है हथियार? आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा

Azamgarh Terrorist Network: आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद शेख के नेटवर्क की जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं. अब एटीएस की पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा उसे हथियार उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क को लेकर हुआ है. जिसके बाद एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jun 08, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:15 AM IST
मौत के सौदागरों को कौन सप्लाई करता है हथियार? आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा
Image Credit: Azamgarh Terrorist Network

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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