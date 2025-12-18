टेंडर अनियमितता पर तीन अफसरों पर गिरी गाज ! सीएम योगी का बड़ा एक्शन

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: यूपी में जनपद आजमगढ़ में तैनाती के दौरान विकास कार्यों में अनियमितता बरतने और गलत तरीके से टेंडर करने के मामले में शासन ने मैनपुरी के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विद्याशंकर पांडेय, हापुड़ में तैनात अभियंता रवींद्र यादव समेत तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित किये गये तीनों अधिकारियों को शासन ने लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है.

क्या हैं पूरा मामला ?

आज़मगढ़ जिले में भाजपा के लालगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रकाशित टेंडर जिसका पूर्व में ही किसी अन्य कार्यदायी संस्था या स्वयं जिला पंचायत के द्वारा पूर्व में परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कराया जा चुका था. शिकायती पत्र में 8 दिसंबर 2023 को प्रकाशित निविदा के अंतर्गत 160 कार्यों की सूची में क्रमांक 58, 59, 60, 65, 104, 108,113 एवं 130 पर अंकित कार्यों पर आपत्ति जताई थी.

टेंडर निकालकर बड़े पैमाने पर गबन

शिकायत रही कि ये परियोजनाएं 5 से 7 माह पूर्व पूरी करा ली गई थीं. इसके बाद टेंडर निकालकर बड़े पैमाने पर गबन किया गया. इसकी जांच सीडीओ ने जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह व मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. कमेटी की ओर से 8 कार्यों की जांच की गई. इसमें से 7 कार्यों को पूर्व में होने को शिकायत सही पाई गई. कमेटी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन डीएम को सौंपी.

इसमें से 7 कार्यों को पूर्व में होने को शिकायत सही पाई गई. कमेटी ने जांच रिपोर्ट तैयार कर तत्कालीन डीएम को सौंपी. डीएम ने जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दी थीं. उसके बाद जांच को पंचायती राज समिति विधान परिषद उत्तर प्रदेश में अनूप गुप्ता सदस्य विधान परिषद व प्रदेश महामंत्री भाजपा के द्वारा मेरे पत्र पर अपील किया गया था जो लम्बी लड़ाई के बाद इसमें सफलता मिली.

