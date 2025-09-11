नेपाल में परिवार संग फंसे बलिया के तीन प्रोफेसर, वीडियो जारी कर बताई आप बीती

बलिया/मनोज चतुर्वेदी: नेपाल में जारी हिंसा और तख्ता पलट के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के तीन प्रोफेसर और उनके परिवार काठमांडू में फंस गए हैं. सभी की 9 सितंबर को भारत वापसी होनी थी. नेपाल में बिगड़े हालात के चलते सभी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. काठमांडू में फंसे प्रोफेसर ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है.

काठमांडू में हुए सम्मेलन में गए थे प्रोफेसर

बलिया शहर के मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के तीन प्रोफेसर अपने परिवार के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व पर्यावरण परिवर्तन और उसके प्रभाव पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए हुए थे. प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर बृजेश सिंह और डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कांफ्रेस में अपना शोधपत्र भी प्रस्तुत किया . इस सम्मेलन में विश्व भर से आये विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों पर अपनी राय रखी.

9 सितंबर को होनी थी वापसी

काठमांडू में फंसे प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने वीडियो जारी कर बताया कि 7 सितंबर को नेपाल के काठमांडू में बड़ी संख्या में छात्रों ने संसद भवन का घेराव किया. 9 सितंबर को उन लोगों को भारत आना था लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला की सभी हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं. किसी तरीके से दोबारा होटल पहुंचे जहां सभी पांचों लोग फंसे हुए हैं.

भारतीय दूतावास से मांगी मदद

जारी वीडियो में बताया कि कई बार भारतीय दूतावास से संपर्क करने के बावजूद कोई सहायता अभी तक नहीं मिल पाई है हालांकि प्रोफेसर ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी तो वह अपने देश भारत पहुंच जाएंगे. हालांकि प्रोफेसर अशोक सिंह ने नेपाल में हो रही हिंसा को लेकर डर जताने के साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए भी चिंता जाहिर की.

