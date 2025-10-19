Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2968130
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Ghazipur News : गाजीपुर में दर्दनाक हादसा! गंगा स्नान के दौरान सगी तीन बहनें डूबी, दो के मिले शव, एक की तलाश जारी

 Ghazipur News : गाजीपुर में घाट पर गंगा स्नान के दौरान तीन युवतियां तेज धारा में बह गईं. रेस्क्यू टीम ने दो के शव बरामद किए, जबकि एक की तलाश जारी है. हादसे से पूरे इलाके में मातम छाया है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghazipur News : गाजीपुर में दर्दनाक हादसा! गंगा स्नान के दौरान सगी तीन बहनें डूबी, दो के मिले शव, एक की तलाश जारी

गाजीपुर न्यूज: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में  रविवार सुबह गंगा स्नान के दौरान हुई दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. स्नान करने पहुंची तीन युवतियां तेज धारा में बह गईं. रेस्क्यू टीम ने दो के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है. हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 5 बजे रामजनपुर गांव की तीन युवतियां पूनम (19 वर्ष), रोली (16 वर्ष) और खुशी (12 वर्ष) लीलापुर अमवां घाट पर गंगा स्नान करने गई थीं. स्नान के दौरान अचानक एक का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों भी गहरे पानी में चली गईं. कुछ ही पलों में तीनों तेज धारा में बह गईं.

स्थानीय युवक ने दिखाई बहादुरी, चार लोगों की बचाई जान
घटना के वक्त घाट पर मौजूद वीर मल्लाह बलिराम चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए गंगा की लहरों में छलांग लगा दी. उसने चार अन्य लोगों को डूबने से बचा लिया. स्थानीय लोगों ने उसकी बहादुरी की खूब सराहना की है. बताया जा रहा है कि अगर बलिराम समय रहते न पहुंचता तो हादसा और बड़ा हो सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्क्यू टीम की मशक्कत जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद रोली और खुशी के शव बरामद कर लिए गए. वहीं, बड़ी बहन पूनम की तलाश अभी भी जारी है। गंगा की तेज धारा के कारण गोताखोरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गांव में पसरा सन्नाटा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
तीनों युवतियों के घर में कोहराम मचा हुआ है. पूरे गांव में सन्नाटा है और लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.  इस दर्दनाक घटना ने दीपावली की खुशियों से पहले पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया है. 

प्रशासन ने दी जानकारी
सीओ सिटी शेखर सेंगर ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी. दो शव बरामद कर लिए गए हैं और तीसरी युवती की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन हर संभव मदद करेगा.

यह भी पढ़ें : यूपी के पिछड़े जिलों की लाइफलाइन बनेगा ये नया एक्सप्रेसवे! 22 जिलों से गुजरेगा, एलाइनमेंट का काम पूरा
 

TAGS

 Ghazipur News

Trending news

Varanasi News
वाराणसी में फैब इंडिया शोरूम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक
Monkeys attacked the school
अचानक स्कूल में आ धमकी बंदरों की सेना, पूरे कैंपस को चारों ओर से घेरा, फिर जो हुआ...
Mathura News
बांके बिहारी मंदिर का रहस्यमय खजाना कमरा आज फिर खुलेगा
Fatehpur News
फतेहपुर पटाखा मंडी में भीषण आग, 70 दुकानें और 50 से ज्यादा बाइक जलकर हुई खाक
Sonbhadra News
सोनभद्र में नर्स के पति ने की आत्महत्या, अस्पताल परिसर में मचा मातम
Raju Bhaiya Viral News
कड़ाही में भटूरे तलते दिखे पूर्व सांसद राजू भैया, फिर जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन
Ayodhya deepotsav 2025
Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, पुष्पक विमान से उतरे श्रीराम, सीता और लक्ष्मण, सीएम योगी ने किया स्वागत, दोनों डिप्टी सीएम का अयोध्या दौरा रद्द
UPSC result
Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर
Chandauli News
सपा सांसद ने सर्विस लेन का किया निरीक्षण, रिंग रोड पर कट बनने की रखी मांग
 Kaushambi News
कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम! बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम