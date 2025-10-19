Ghazipur News : गाजीपुर में दर्दनाक हादसा! गंगा स्नान के दौरान सगी तीन बहनें डूबी, दो के मिले शव, एक की तलाश जारी

गाजीपुर न्यूज: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रविवार सुबह गंगा स्नान के दौरान हुई दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. स्नान करने पहुंची तीन युवतियां तेज धारा में बह गईं. रेस्क्यू टीम ने दो के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है. हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 5 बजे रामजनपुर गांव की तीन युवतियां पूनम (19 वर्ष), रोली (16 वर्ष) और खुशी (12 वर्ष) लीलापुर अमवां घाट पर गंगा स्नान करने गई थीं. स्नान के दौरान अचानक एक का पैर फिसल गया और उसे बचाने के प्रयास में बाकी दोनों भी गहरे पानी में चली गईं. कुछ ही पलों में तीनों तेज धारा में बह गईं.

स्थानीय युवक ने दिखाई बहादुरी, चार लोगों की बचाई जान

घटना के वक्त घाट पर मौजूद वीर मल्लाह बलिराम चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए गंगा की लहरों में छलांग लगा दी. उसने चार अन्य लोगों को डूबने से बचा लिया. स्थानीय लोगों ने उसकी बहादुरी की खूब सराहना की है. बताया जा रहा है कि अगर बलिराम समय रहते न पहुंचता तो हादसा और बड़ा हो सकता था.

रेस्क्यू टीम की मशक्कत जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. कई घंटे की मशक्कत के बाद रोली और खुशी के शव बरामद कर लिए गए. वहीं, बड़ी बहन पूनम की तलाश अभी भी जारी है। गंगा की तेज धारा के कारण गोताखोरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गांव में पसरा सन्नाटा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

तीनों युवतियों के घर में कोहराम मचा हुआ है. पूरे गांव में सन्नाटा है और लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. इस दर्दनाक घटना ने दीपावली की खुशियों से पहले पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया है.

प्रशासन ने दी जानकारी

सीओ सिटी शेखर सेंगर ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी. दो शव बरामद कर लिए गए हैं और तीसरी युवती की तलाश में गोताखोर लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन हर संभव मदद करेगा.

