इकतरफा इश्क या अंधविश्वास? दोस्ती निभाने दो दोस्तों ने उठाया खौफनाक कदम, आजमगढ़ से हैरान करने वाला मामला
इकतरफा इश्क या अंधविश्वास? दोस्ती निभाने दो दोस्तों ने उठाया खौफनाक कदम, आजमगढ़ से हैरान करने वाला मामला

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां दोस्ती निभाने के लिए दो लड़कों ने फांसी लगा ली. जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक बच गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:30 PM IST
Azamgarh News (सांकेतिक तस्वीर)
आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां दोस्ती निभाने के लिए दो लड़कों ने फांसी लगा ली. जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक बच गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लड़कों के द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम के पीछे भी आश्चर्यजनक कहानी सामने आई है.

पेड़ पर फंदे से लटके
आजमगढ़ जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के मड़या मोहल्ले में पीपल के पेड़ से फंदे से लटककर दो युवकों के जान देने का मामला सामने आया है. जहां इस हादसे में एक युवक सुमित निषाद की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक आकाश गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा की घायल युवक दोबारा फंदे से लटक कर जान देने का प्रयास कर रहा था. चर्चा इस बात की भी रही इनके ऊपर भूत प्रेत का साया था. 

युवक को अस्पताल में कराया भर्ती
आसपास के लोगों ने घायल युवक को रस्सी से बांधकर किसी तरह से काबू में किया है. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. जबकि मृतक युवक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायल मित्र को जब होश आया तो पूरी घटना को बताया.

क्या बोले एसएसपी?
वहीं इस मामले में जिले के एसएसपी ने बताया कि इस घटना में भूत-प्रेत का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर दो बच्चे सुसाइड करने का प्रयास किया. जिसमें एक की रस्सी टूटने से जान बच गई. इसमें जांच की जा रही है, घटना का क्या कारण है. हालांकि इस मामले में प्रथम दृष्टिया झाड़ फूंक का बताया गया.

