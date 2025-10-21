Advertisement
Azamgarh: भंडारे का खाना खाने पर भिड़े दो पक्ष, गोली लगने से एक युवक की मौत, मातम में बदलीं दिवाली की खुशियां

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ जिले में दिवाली पर भंडारे में दो पक्षों में खाना खाने को लेकर विवाद हो गया. गाली-गलौज के बाद चली गोली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:45 AM IST
Azamgarh News (सांकेतिक तस्वीर)
आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आज़मगढ़ जिले में सोमवार रात जहानागंज थाना क्षेत्र के कोढ़वा गांव में दीपावली त्योहार के भंडारे कार्यक्रम में खाना खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. जहां गाली-गलौज के बाद चली गोली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मृतक के परिजन द्वारा 6 आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दिया गया, जिसमें पुलिस एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही, वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

भंडारे में खाना खाने पर विवाद
जहानागंज थाना क्षेत्र के कोढ़वा गांव में कल सोमवार रात को बताया गया कि दीपावली त्यौहार को लेकर भंडारे का आयोजन चल रहा था. इसी दौरान गांव के ही दो पट्टीदार के बीच युवकों में खाना खाने को लेकर विवाद हो गया. जहां पहली बार मामला शांत हो गया लेकिन फिर दोबारा विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने असलहे से गोली चला दी. गोली लगने से 18 वर्षीय विवेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं भंडारे में अफरा-तफरी मच गई. 

युवक की मौत
घायल युवक को परिजन आनन-फानन में शहर के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. वहीं इस मामले में मृतक के परिजन ने 6 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है. एसएसपी ने बताया कि मामला दो पट्टीदारों के बीच विवाद से जुड़ा है. विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे युवक की मौत हो गई. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं.

