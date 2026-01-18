पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो ट्रक व ट्रेलर में जोरदार टक्कर, तेज रफ्तार कार भी पीछे से घुसी, 2 की दर्दनाक मौत

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सठियांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक तथा ट्रेलर जा टकराया. वहीं, ट्रेलर के पीछे चल रही कार भी उससे भिड़ गई. इस घटना में सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना का कारण घने कोहरे के चलते होना बताया गया. वहीं, हादसे में ट्रेलर चालक और कार में सवार व्यक्ति समेत दो लोगों की मौत हो गई. जबकि 4 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

पूर्वांचल एक्सप्रेवे पर दर्दनाक हादसा

यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 254 किलोमीटर पॉइंट पर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सठियांव के पास हुआ. जहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक में एक और ट्रक तथा ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी, उसी दौरान पीछे से आ रही अर्टिगा कार भी ट्रेलर से जा टकराई. बताया गया कि अर्टिगा कार में सात लोग सवार जो बिहार से बरेली जा रहे जिसमें ड्राइवर को छोड़कर एक ही परिवार के सब लोग रहे. हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति पवन मेहता की मौत हो गई.

ट्रक ड्राइवर का सहायक भी घायल

वहीं, इस घटना में ट्रक ड्राइवर का सहायक भी घायल हो गया और ट्रक ड्राइवर जो अहरौला क्षेत्र का रहने वाला श्रवण कुमार की भी मौत हो गई. घायलों में कुमारी बबिता, रूपा मेहता व विमल प्रसाद मेहता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजन ने बताया कि एक व्यक्ति को इलाज कराने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में हादसा हो गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सीओ सदर ने बताया कि घने कोहरे के चलते चार गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजियाबाद में सड़क हादसे में 3 की मौत

वहीं, गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. लोनी रॉड पर गैस सिलिंडर से भरे ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पति ललित, पत्नी पिंकी और 10 साल के बेटे आरव की मौक पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में 7 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने जीटीबी में भर्ती कराया और उसकी हालत गम्भीर बनी हुई है.

बाराबंकी में रोडवेज बस की टक्कर से एक की मौत

बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया. हरिनारायणपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ओवरटेक करते समय इनोवा कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर आगे चल रही आर्टिगा कार से भी भिड़ गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए. घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.