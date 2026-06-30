सिर कहीं, शव कहीं ... मऊ में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, कई दिन पहले कत्ल की आशंका

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Mau : मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जमालपुर-मिर्जापुर नवापुरा गांव के पास फोरलेन किनारे नाले में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
नाले में मिला धड़, 100 मीटर दूर खेत में पड़ा था सिर
स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक-दो दिनों से क्षेत्र में दुर्गंध महसूस की जा रही थी. मंगलवार सुबह दुर्गंध अधिक तेज होने पर ग्रामीणों ने आसपास तलाश की तो नाले में एक सड़ा-गला शव दिखाई दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि शव का सिर धड़ से अलग था और लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में पड़ा मिला. शव का एक हाथ भी कटा हुआ पाया गया है.
प्रारंभिक जांच में शरीर पर जंगली जानवरों या आवारा कुत्तों द्वारा नोचने जैसे निशान भी देखे गए हैं, जिससे शव के कई दिनों तक खुले स्थान पर पड़े रहने की आशंका जताई जा रही है.
घटनास्थल से मिले अहम सुराग
पुलिस को घटनास्थल और उसके आसपास से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं. इनमें एक सफेद गमछा, शराब की खाली बोतलें, गुटखा के रैपर और "एबी" लिखा एक स्टीकर शामिल है. फोरलेन पर लगी स्टील बैरिकेडिंग के पास खून के निशान भी मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित किया गया है.
शव के गले में माला और लॉकेट मिलने से पुलिस को उम्मीद है कि पहचान स्थापित करने में मदद मिल सकती है. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए भेज दिया है.
गुमशुदगी की रिपोर्ट से जोड़कर हो रही जांच
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने सोमवार शाम अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. हालांकि दर्ज कराई गई शिकायत में युवक के दिव्यांग होने का उल्लेख नहीं है, फिर भी संबंधित परिवार को शव की शिनाख्त के लिए सूचना दी गई है.
फॉरेंसिक टीम के शुरुआती अनुमान के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 से 42 वर्ष के बीच हो सकती है और उसकी मौत लगभग तीन दिन पहले हुई प्रतीत होती है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.
पहचान और मौत की वजह बनी पहेली
फिलहाल पुलिस आसपास के जिलों की गुमशुदगी रिपोर्टों और डीसीआरबी के रिकॉर्ड का मिलान कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शव की पहचान होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला हत्या का है, दुर्घटना का या फिर किसी अन्य परिस्थिति में मौत हुई है. जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.