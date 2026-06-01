नेत्री की हत्या और पार्टी दफ्तर को बम से उड़ाने की थी साजिश, UP ATS ने दबोचा पाक हैंडलर्स का मोहरा

Lucknow News: यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी नाम के पाकिस्तानी गैंगस्टर के आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है. एटीएस ने शहजाद भट्टी के आतंक गैंग से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

आजमगढ़ से फिर जुड़े ISI के तार!

यूपी एटीएस को जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान, भारत में आतंक फैलाने व भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने के लिए ISI व आतंकवादी संगठनों से मिलकर शहजाद भट्टी नाम के पाकिस्तानी गैंगेस्टर के आतंकी नेटवर्क का सहयोग लेकर भारत में युवकों को भड़काने का काम कर रहा है.

पैसों का लालच देकर युवाओं को भड़काता था

युवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर उनको पैसे का लालच देकर और उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर स्लीपर सेल के रूप में आतंकी गतिविधियां करवाने के लिए उन्हे तैयार कर रहा था. इतना ही नहीं ये भी पता चला कि साजिश के तहत ये आतंकी गैंग देश में कुछ प्रतिष्ठित लोगों और कुछ संस्थानों की रेकी की. राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को बम से उडाने, सुरक्षा एजेंसियों के व्यक्तियों की हत्या करने के लिए उकसाया.

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आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया

इसके बाद सर्विलांस से गैंग के लोगों का पता लगाया गया. इसमें मो. शेख पुत्र रेहान अहमद निवासी खुदादादपुर निजामाबाद आजमगढ़ नाम का युवक का खुलासा हुआ, जो शहजाद भट्टी के आतंकी गैंग से उनके पाकिस्तानी, दुबई के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सप के माध्यम से व उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़कर आतंकी गतिविधियों में शामिल था. मो. शेख को शहजाद भट्टी के अलावा उसके गैंग के अजमल गुर्जर और रजा पाकिस्तानी द्वारा हैडल किया जा रहा था.

मोहम्मद शेख को दी गई जिम्मेदारी

शहजाद भट्टी गैंग के हैंडलरों द्वारा मोहम्मद शेख को ट्रायल के तौर पर एक अन्य राज्य की एक राजनीतिक पार्टी की नेत्री को धमकाने एवं उनकी हत्या करने एवं उसके बाद किसी बड़े मिशन में शामिल किए जाने के लिए प्रेरित किया गया था. मोहम्मद शेख शहजाद भट्टी गैंग द्वारा दी गयी जिम्मेदारी को पुरा करने के लिए खुद को तैयार करते हुए एक अदद पिस्टल 9 MM एवं 04 कारतूस की व्यवस्था कर चुका था. वह जल्द ही नेत्री की हत्या करने की योजना भी बना लिया था. मो. शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है.