Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235234
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

नेत्री की हत्या और पार्टी दफ्तर को बम से उड़ाने की थी साजिश, UP ATS ने दबोचा पाक हैंडलर्स का मोहरा

Lucknow News: यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी के आतंक गैंग से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Lucknow News: यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी नाम के पाकिस्तानी गैंगस्टर के आतंकी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है. एटीएस ने शहजाद भट्टी के आतंक गैंग से जुड़े आतंकवादी मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भारत में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. 

आजमगढ़ से फिर जुड़े ISI के तार!
यूपी एटीएस को जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान, भारत में आतंक फैलाने व भारत की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता को खतरे में डालने के लिए ISI व आतंकवादी संगठनों से मिलकर शहजाद भट्टी नाम के पाकिस्तानी गैंगेस्टर के आतंकी नेटवर्क का सहयोग लेकर भारत में युवकों को भड़काने का काम कर रहा है. 

पैसों का लालच देकर युवाओं को भड़काता था 
युवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़कर उनको पैसे का लालच देकर और उनके धार्मिक भावनाओं को भड़काकर स्लीपर सेल के रूप में आतंकी गतिविधियां करवाने के लिए उन्हे तैयार कर रहा था. इतना ही नहीं ये भी पता चला कि साजिश के तहत ये आतंकी गैंग देश में कुछ प्रतिष्ठित लोगों और कुछ संस्थानों की रेकी की. राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को बम से उडाने, सुरक्षा एजेंसियों के व्यक्तियों की हत्या करने के लिए उकसाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया 
इसके बाद सर्विलांस से गैंग के लोगों का पता लगाया गया. इसमें मो. शेख पुत्र रेहान अहमद निवासी खुदादादपुर निजामाबाद आजमगढ़ नाम का युवक का खुलासा हुआ, जो शहजाद भट्टी के आतंकी गैंग से उनके पाकिस्तानी, दुबई के मोबाइल नंबरों से व्हाट्सप के माध्यम से व उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़कर आतंकी गतिविधियों में शामिल था. मो. शेख को शहजाद भट्टी के अलावा उसके गैंग के अजमल गुर्जर और रजा पाकिस्तानी द्वारा हैडल किया जा रहा था. 

मोहम्मद शेख को दी गई जिम्मेदारी
शहजाद भट्टी गैंग के हैंडलरों द्वारा मोहम्मद शेख को ट्रायल के तौर पर एक अन्य राज्य की एक राजनीतिक पार्टी की नेत्री को धमकाने एवं उनकी हत्या करने एवं उसके बाद किसी बड़े मिशन में शामिल किए जाने के लिए प्रेरित किया गया था. मोहम्मद शेख शहजाद भट्टी गैंग द्वारा दी गयी जिम्मेदारी को पुरा करने के लिए खुद को तैयार करते हुए एक अदद पिस्टल 9 MM एवं 04 कारतूस की व्यवस्था कर चुका था. वह जल्द ही नेत्री की हत्या करने की योजना भी बना लिया था. मो. शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

TAGS

UP ATS

Trending news

Lucknow news
यूपी में बढ़े बिजली रेट को लेकर बड़ा फैसला, विद्युत नियामक आयोग ने क्या कहा?
PDA
प्रयागराज में एग्जामपुर और सुपर क्लाइमैक्स समेत 3 कोचिंग क्यों हुए सील? जानें वजह
Hardoi News
बीटेक छात्रों का साइबर गिरोह: लखनऊ से संचालित करोड़ों की ठगी का खुलासा
Lucknow news
प्रताप सिंह बघेल काे माध्यमिक, अनिल भूषण को बेसिक की कमान... यूपी में दो बड़े बदलाव
Noida News
UP 2027: BJP ने बिछाई जीत की बिसात, क्या विपक्ष के PDA की काट साबित होगा ये प्लान ?
CM Yogi in Bijnor
'दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी नहीं चलेगी'... सूर्या हत्याकांड पर CM योगी की चेतावनी
Maharajganj News
दिल्ली में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा: भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी!
Lucknow news
केजीएमयू में अवैध मजारों पर चलेगा बुलडोजर: प्रशासन ने घोषित किया 'लावारिस'
Khoda Colony News
सूर्या चौहान हत्याकांड: अब असद के घर पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन का बड़ा एक्शन
Sitapur bulldozer action
सीतापुर में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', 100 करोड़ की जमीन हुई खाली; एक्शन से हड़कंप