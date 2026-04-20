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बलिया में मानवता शर्मसार! शव को ई-रिक्शा में पोस्टमार्टम ले जाने पर भड़का विवाद

Ballia News: बलिया जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. बच्चों के विवाद के बाद 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:53 AM IST
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Ballia Elderly Man Murder Case
Ballia Elderly Man Murder Case

Ballia News/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बच्चों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें 85 वर्षीय बुजुर्ग विश्वनाथ की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान हुई मारपीट में बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई थीं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के छोड़हर गांव की बताई जा रही है.  मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शव वाहन की बजाय ई-रिक्शा में शव रखकर खुले में शहर के बीचों-बीच से पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है. परिजनों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जीवित अवस्था में तो उनके साथ अन्याय हुआ ही, मृत्यु के बाद भी शव के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया.

वहीं घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

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पुलिस का कहना है कि बच्चों के विवाद को लेकर गाली-गलौज और मारपीट हुई थी, जिसमें बुजुर्ग घायल हो गए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्र ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है.

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