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हताशा में हैं अखिलेश यादव...सपा के AI वीडियो पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

UP Politics: आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि वह हताशा के चलते वीडियो जारी कर रहे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 03, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:52 PM IST
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