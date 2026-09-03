हताशा में हैं अखिलेश यादव...सपा के AI वीडियो पर भड़के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

मथुरा जाने को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे और समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा जाते रहे हैं. ऐसे में उनके मथुरा जाने को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का धार्मिक स्थलों पर जाना कोई नई बात नहीं है. मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है और वहां जन्माष्टमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना आस्था का विषय है.