सपा को हजम नहीं हो रहा यूपी का विकास....अखिलेश यादव पर योगी के मंत्री का पलटवार

Ballia News: योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जापान सहित अन्य देशों के सीएम योगी के दौरे से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में मार्ग प्रशस्त हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:09 PM IST
Danish Azad Ansari
मनोज चतुर्वेदी/बलिया: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी के सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर किए गए हमले पर यूपी सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है. योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जापान सहित अन्य देशों के सीएम योगी के दौरे से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में मार्ग प्रशस्त हुआ है. इस दौरे की वजह से यूपी में नई इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिकल ग्रोथ सुनिश्चित हुआ है. इससे उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिकल बूस्टअप होगा. 

यूपी में नए कारखाने लगेंगे 
उन्होंने कहा कि योगी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में नए कारखाने लगेंगे. युवाओं को रोजगार मिलेगा. सीएम योगी के प्रयासों से यूपी का ग्लोबल इमेज बदल रहा है. उन्होंने कहा कि जितनी भी सकारात्मक चीजें उत्तर प्रदेश को योगी जी के दौरे से हुई हैं, वह सकारात्मक बातें सपा को परेशान कर रही हैं. समाजवादी पार्टी को यह पसंद नहीं है कि यूपी के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करे. उन्होंने कहा कि साल 2012 से लेकर 2017 तक सपा ने यूपी के विकास को पीछे धकेलने की साजिश रची. 

नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ 
इतना ही नहीं सपा ने यूपी के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की साजिश की. यूपी को अपराध और अपराधियों के हाथ सौंपने का काम किया. उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया. सपा ने यूपी का नेगेटिविटी इमेज डेवलपमेंट का काम किया. वहीं, दूसरी तरफ योगी जी हैं जो यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं. 

इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर क्या कहा?
इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है. देश के हर नागरिक जिम्मेदारी हमारे भारत देश की है. एडवाइजरी जारी करने के साथ ही देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को कोर्ट द्वारा क्लीनचिट दिए जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है. जनता के विश्वास के साथ विश्वास घात करने का काम आदमी पार्टी ने किया. इसी का नतीजा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता ने जो मत दिया भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई. अब दिल्ली की आम जनता आम आदमी पार्टी के छलावे में नहीं आने वाली. 

