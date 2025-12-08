110 करोड़ का इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ ! फर्जी PM किसान ऐप चलाने वाले 15 ठग गिरफ्तार

आजमगढ़ न्यूज /वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: यूपी के आजमगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह गैंग फर्जी PM KISAN YOJANA और E-Chalan नाम की खतरनाक APK फाइलें बनाकर लोगों के मोबाइल हैक करता था और बैंक खातों से पैसे उड़ा लेता था. इस गैंग ने अब तक करीब 110 करोड़ रुपये की ठगी की है.

क्या है पूरा मामला ?

खबर के मुताबिक, पुलिस ने 15 आरोपियों को लखनऊ जिले से गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 23 मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व घटना में प्रयुक्त 2 लग्जरी कारें बरामद की गई है. पुलिस द्वारा खुलासा के अनुसार गैंग ने इंस्टाग्राम पर Accountwala 9334 नाम की फेक ID बनाई थी.

फर्जी PM किसान योजना या E-Chalan की APK भेजी जाती थी

यहां लोगों को लालच दिया जाता था कि अपना बैंक खाता, ATM कार्ड और सिम कार्ड दे दो, मोटा कमीशन मिलेगा. जैसे ही कोई व्यक्ति फंसता, उससे खाता विवरण ले लिए जाते और फिर उसे फर्जी PM किसान योजना या E-Chalan की APK भेजी जाती. जैसे ही पीड़ित उसे इंस्टॉल करता, उसका पूरा मोबाइल हैक हो जाता और खातों से पैसे गायब हो जाते। पुलिस द्वारा पकड़े गए मोबाइलों की प्रारंभिक जांच में 121 बैंक खातों से जुड़ी सूचनाएँ आई जिसमें कुल 31 बैंक खातों पर व 186 NCRP में जो नैनीताल रूद्रपुर व आन्द्रप्रदेश में शिकायतें दर्ज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी गिरफ्तार

30 नवंबर को जिले की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही और तकनीकी इनपुट पर पता चला कि गैंग का सरगना समद उर्फ इमरान लखनऊ में नया बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी कर रहा है. कल 7 दिसंबर को इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम लखनऊ पहुंची, जहां हुसड़िया चौराहे के पास समद और अर्जुन सिंह को पकड़ा गया. इसके बाद GMC होटल और Precious BNB होटल में छापेमारी की गई, जहां से बाकी 13 आरोपी कमरों में बैठे फ्रॉड कर रहे थे. होटल के बाहर खड़ी i20 और ग्रैंड विटारा कार से 3 और आरोपी पकड़े गये। दोनों गाड़ियां को सीज कर दिया गया है.

23 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 14 ATM कार्ड पकड़ा गया

अभियुक्तों के पास से 23 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 14 ATM कार्ड, दर्जनों फर्जी APK फाइलें और फ्रॉड ट्रांजेक्शन का डेटा सहित 2 लग्जरी कारें बरामद की गई है. सभी 15 आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है, पुलिस की पूछताछ में बताया कि हम दूसरों के बैंक खातो का प्रयोग करके अन्य राज्यों से एटीएम पैसों की निकासी करते, जिससे हमारी पहचान न हो सके. एएसपी ने बताया कि इनके द्वारा कॉरपोरेट अकाउंट का प्रयोग किया गया, जिससे भारी मात्रा में पैसों को ट्रांसफर किया जा सके. इस मामले में आगे और भी विवेचना की जा रही है. इन गिरोह पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जायेगी

यह भी पढ़ें : यूपी का ये स्टेट हाईवे होगा चौड़ा, जाम से मिलेगी राहत… इन जिलों को मिलेगा लाभ

