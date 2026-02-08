Advertisement
UP Encounter: यूपी में बरेली से आजमगढ़ तक गूंजी ठांय-ठांय, कई बदमाश हुए लंगडे तो कई ने किए हाथ खड़े

UP Encounter:प्रदेश की योगी सरकार ने अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हाफ लंगड़ा ऑपरेशन अभियान चलाया हुए है. यूपी में बरेली, बलिया, आजमगढ़ में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:14 AM IST
UP Encounter
UP Encounter

UP Encounter/मनोज चतुर्वेदी/अजय कश्यप/ वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक गोतस्कर के बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं उसके एक साथी को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है.  पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचा, दो जिंदा व एक खोखा कारतूस, पिकअप वाहन तथा गोवंश में एक बछड़ा बरामद किया है.

उसी क्रम में आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में बीती देर रात जिले के जहानागंज थाने की पुलिस क्षेत्र में गश्त व संदिग्ध वाहन चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम गम्भीरवन में बड़ैला ताल के पास एक पिकअप वाहन में गोवंश लादा जा रहा है.  सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की, जहां खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.  

पुलिस द्वारा बार-बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग का प्रयास जारी रखा.  आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने मौके से दबोच लिया. घायल अभियुक्त की पहचान मोहीम अहमद निवासी कोटिला कंकाली टोला, थाना रानी की सराय के रूप में की गई, जबकि गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त का नाम सुनील कुमार, निवासी जलाईपुर ऊँचेगांव, थाना रानी की सराय का बताया गया है.  घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है.  

पूछताछ में अभियुक्तों ने संगठित रूप से गोवध एवं गौ-तस्करी में संलिप्तता होने की बात को स्वीकारा, जहां यह दोनों छुट्टा जानवरों को वाहनों में भरकर गोवंश की तस्करी करते थे. इसके बाद यह निर्जन स्थानों पर अवैध रूप से वध कर मांस को ऊंचे दामों पर बेचते तथा साक्ष्य मिटाने के लिए अवशेष को जमीन में गाड़ थे। पुलिस के अनुसार घायल अभियुक्त मोहीम अहमद के विरुद्ध जिले के विभिन्न स्थानों में गोवध, गौ-तस्करी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं पशु क्रूरता सहित कुल 8 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। जबकि दूसरा गिरफ्तार सुनील पर भी दो मुकदमें दर्ज हैं। इस संबंध में थाना जहानागंज पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा सं. 37/2026, धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस व 3, 5ए, 5बी, 8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 3, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन भी किया गया.

बरेली में तीन आरोपी गिरफ्तार
बरेली के देवरनियां क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने देवरनियां और भोजीपुरा क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था.  दोनों मामलों में पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

बरेली के देवरनियां क्षेत्र में चीनी मिल कर्मचारी की पत्नी से जेवर-नकदी और भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एसबीआई गार्ड से लूट करने के तीन आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया.  पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन और हथियार बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा के कर्मचारी रनवीर सिंह ने 18 जनवरी को देवरनियां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बरेली-नैनीताल हाईवे पर सेमीखेड़ा के नायरा पेट्रोल पंप के पास उनकी पत्नी प्रियंका श्रीवास्तव से तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर पर्स लूट लिया था.  पर्स में मोबाइल फोन, करीब छह हजार रुपये नकद और गहने थे। पीड़ित ने कुल सात लाख की लूट होना बताया था.  इस मामले में पुलिस से मामला दर्ज किया था. 

सीओ बहेड़ी के मुताबिक पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लूट में शामिल आरोपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इटौआ की ओर आ रहे हैं. इस पर पुलिस ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश कपिल मौर्य के दाहिने पैर में गोली लग गई. अनिल मौर्य ,सनी निवासी ग्राम गुना हट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान सिपाही पवन बंसल भी घायल हुए हैं. घायल सिपाही और बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, चार कारतूस, चाकू, लूट के आभूषण, 5600 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से भोजीपुरा क्षेत्र में एक फरवरी को बैंक के सिक्योरिटी गार्ड मुकेश और उसकी पत्नी से लूटा गया मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है.

बलिया-मंदिरों में चोरी करने वाले बदमाश का पुलिस के साथ एनकाउंटर
अपराधियों के खिलाफ बलिया पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. नगरा थाना अंतर्गत खरुआव पोखरे के पास पुलिस ने जब एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश रुदल नट के पैर में गोली लग गई. पुलिस की पूछताछ में घायल बदमाश में बताया कि 5 जनवरी कि रात सुखपुरा के बुढ़वा मंदिर के शिवलिंग और नाग चोरी की घटना को अंजाम दिया था. वहीं कई अन्य चोरी की घटनाओं के साथ ही नगरा की पुरानी दुर्गा मंदिर से भी ताला तोड़कर मूर्ति से मुकुट और दान पेटी से पैसे चोरी किए थे.  घायल बदमाश का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा में चल रहा है ।वही उसके पास से पुलिस ने तमंचा ,कारतूस ,सफेद धातु का टुकड़ा भी बरामद किया है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

