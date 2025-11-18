Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3008380
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

 UP Encounter: आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर-आगरा में भी कई बदमाश पकड़े गए

 UP Encounter:उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच आगरा,सहारनपुर और आजमगढ़ में  पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

 UP Encounter: आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर-आगरा में भी कई बदमाश पकड़े गए

Kapil/Neena/Vedendra/operation langda:  उत्तर प्रदेश के आगरा, सहारनपुर और आज़मगढ़ जिलों में बीते 24 घंटों के भीतर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई अलग-अलग मुठभेड़ों ने कानून-व्यवस्था पर पुलिस की मजबूत पकड़ को एक बार फिर साबित किया है. तीनों अभियानों में पुलिस ने कुल कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई के पैर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हथियार, जिंदा कारतूस, अवैध तमंचे और गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं.

आगरा में ट्रांसफार्मर चोरी गैंग पर बड़ी कार्रवाई
आगरा के थाना एकता क्षेत्र में 1 नवंबर 2025 को हुए ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली. एकता पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी नगर जोन की संयुक्त टीमों ने रमाडा कट के पास एक संदिग्ध ऑटो रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही ऑटो सवार आरोपियों ने भागने की कोशिश की और अवैध असलहे से फायरिंग भी कर दी.जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी धर्मवीर के पैर में गोली लग गई. 

उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके से ही उसके चार अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया.अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचे भी बरामद हुए। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सहारनपुर में गोकशी करने जा रहे बदमाशों से मुठभेड़
सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. देवबंद क्षेत्राधिकारी अमितेश सिंह के अनुसार, थाना बड़गांव पुलिस चौकी मोरा क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि दो लोग छोटा हाथी वाहन में दो गोवंश भरकर गोकशी के इरादे से मोहम्मदपुर गाड़ा की ओर जा रहे हैं.
थोड़ी देर बाद वाहन दिखाई पड़ा तो आरोपियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे.

 पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश फाजिल के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा. दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.घायल फाजिल के पास से अवैध हथियार, जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद हुए। फाजिल पर आधा दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में कांबिंग अभियान चला रही है.

आजमगढ़ में दो अंतरजनपदीय कुख्यात अपराधी घायल होकर गिरफ्तार
आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों की आमने-सामने की मुठभेड़ में दो शातिर बदमाश घायल होकर गिरफ्तार हुए. गिरफ्तार अपराधी त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू (निवासी गाजीपुर) और पंकज पासवान (निवासी कैमूर, बिहार) पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, जालसाजी और गैंगस्टर एक्ट सहित 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. 

मुखबिर की सूचना पर कंधरापुर व सिधारी थाना पुलिस भोर्रा–मकबूलपुर अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी. तभी दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से आते दिखाई पड़े और पुलिस को देखकर भागने लगे.  बाइक फिसलने के बाद उन्होंने झाड़ियों में छिपकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी. मौके से दो तमंचे, चार कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई.  दोनों को अस्पताल भेज कर मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें :Kanpur News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बेकाबू डबल डेकर स्लीपर बस पलटी, तीन की मौत; 24+ यात्री घायल
 

TAGS

 UP Encounter

Trending news

kaushambi news
जिंदा शख्स को कागजों में दिखाया मरा, फिर हड़पी जमीनें; कौशांबी में चौंकाने वाला खेल
 UP Encounter
आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर-आगरा में भी कई बदमाश पकड़े
Lucknow news
SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार
Agra Lucknow Expressway Road Accident
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा,बेकाबू डबल डेकर बस पलटी,3 की मौत;24+ यात्री घायल
Ghaziabad News
गाजियाबाद पुलिस की डिजिटल उड़ान, घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक में ट्रैक होगा कोर्ट केस
haridwar ardh kumbh 2027
हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू, 700 करोड से होंगे स्थाई और अस्थाई निर्माण
groom girlfriend high voltage drama
बॉयफ्रेंड की बारात में आ धमकी प्रेमिका, दुल्हन के सामने ही खोल दिया सारा काला चिट्ठा
Kanpur Looteri Dulhan
दरोगा से लेकर बैंक मैनेजर तक बने शिकार, इस लुटेरी दुल्हन की कहानी कर देगी हैरान!
Sonbhadra mine accident
सोनभद्र खनन हादसे में अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी,चट्टान में दबी कई जिंदगी!
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड के मौसम में होगा बड़ा बदलाव! बर्फबारी और शीतलहर से कांप उठेगी देवभूमि