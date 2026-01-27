Advertisement
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! बुलंदशहर से बरेली तक मुठभेड़, कई बदमाश घायल होकर गिरफ्तार

UP Encounter News:  उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच आजमगढ़, बुलंदशहर और बरेली में  पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:19 AM IST
Ajay/vedendra/operation langda: उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लगड़ा का असर रोज देखने को मिलता हैं. आज की बात करें तो यूपी के कई जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ 

10 लाख रुपये से अधिक कीमत की 60 पेटी अवैध शराब
आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिहार नंबर की एक मालवाहक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बिहार ले जाई जा रही है. सूचना पर साईं ढाबा के पास भुजही मोड़ पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की गई. संदिग्ध वाहन पुलिस को देखकर बैरियर तोड़ते हुए भागने लगा. पीछा करने पर लंगड़ा बाबा मैदान के पास वाहन ईंटों के ढेर में फंस गया. घिरने पर अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त कुंदन कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे अभियुक्त रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की 60 पेटी अवैध शराब, दो तमंचे, कारतूस, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी बरामद की.

महिलाओं को निशाना बनाने वाला गिरोह बेनकाब
बरेली में कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला रेलवे कॉलोनी के पास चेकिंग के दौरान महिलाओं से कुंडल छीनने वाले गिरोह के सदस्य दिव्यांश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया. पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा और तमंचे से फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दिव्यांश के पैर में गोली लगी. पूछताछ में आरोपी ने 24 जनवरी को पटेल चौक पर महिला के कुंडल छीनने की घटना स्वीकार की है. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

गोकशी के आरोपी बदमाशों से मुठभेड़
बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश नदीम पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसके साथी उजेफा को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया गया. पूछताछ में नदीम ने दो दिन पहले हुई गोकशी की वारदात स्वीकार की. पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, रस्सी और छुरी बरामद की. घायल बदमाश को खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

