UP Encounter: आज़मगढ़ में 25 हजार का इनामी आदिल घायल, गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े दो लुटरे

UP Encounter:उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच पुलिस ने आजमगढ़ गाज़ियाबाद में एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल
Trending Photos
Virendra/Piyush/operation langda: उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग जिलों में तीन अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इनमें एक 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जबकि अन्य दो शातिर लुटेरे पकड़े गए. पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
आज़मगढ़ में 25 हजार का इनामी आदिल घायल, तमंचा और बाइक बरामद
जनपद आज़मगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर नहर तिराहे पर देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी आदिल के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक आदिल 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, गौतस्करी, गौवध, गैंगस्टर एक्ट और अवैध हथियार रखने जैसे 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बिलरियागंज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आदिल ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की आत्मरक्षार्थ गोलीबारी में वह दाहिने पैर में घायल हो गया. उसे सीएचसी बिलरियागंज होते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया.
पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, मोबाइल फोन, अपाची मोटरसाइकिल और 2000 रुपये नकद बरामद किए. बताया गया कि वह पिछले वर्ष भैंस चोरी की घटना से जुड़े मामले में भी पकड़ा गया था. अब उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 321/25 धारा 109 बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत नया केस दर्ज किया गया है। पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है.
गाजियाबाद में दो लुटेरे पकड़े गये, एक घायल
गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने आर्य फार्म हाउस के पास चेकिंग अभियान के दौरान दो लुटेरों को पकड़ा. मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश चेकिंग में रुकने के बजाय भागने लगे और पीछा करने पर गिर पड़े. आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश शिवा उर्फ शिवम घायल हो गया, जबकि उसका साथी मुकेश उर्फ किरण पाल पकड़ लिया गया.
पुलिस ने उनके कब्जे से दो छीने गए मोबाइल फोन, एक चोरी की स्प्लेंडर बाइक, 2100 रुपये नकद और एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए. पूछताछ में बदमाशों ने स्वीकार किया कि वे एनसीआर क्षेत्र में बाइक चोरी और मोबाइल-पर्स छीनने की वारदात करते थे और रुपये शौक पूरे करने में खर्च करते थे. हाल ही में उन्होंने एमएमजी अस्पताल और नंदग्राम क्षेत्र से मोबाइल छीने थे.
पुलिस की कार्रवाई से बढ़ा कानून व्यवस्था पर भरोसा
दोनों जिलों में हुई मुठभेड़ों से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन गिरफ्तारियों से आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और लोगों में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी.
यह भी पढ़ें :यूपी में इन्द्रदेव का प्रचंड रूप! नोएडा-लखनऊ से पूर्वांचल तक गरज-चमक के साथ बारिश, बुलंदखंड में भी मौसम देगा रूह कापने वाला अहसास