यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! आजमगढ़ में एटीएम ठगी गिरोह का पर्दाफाश; कई बदमाश घायल होकर गिरफ्तार

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. शासन के निर्देश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान आज पुलिस और एटीएम ठगी करने वाले एक अंतर्जनपदीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि एटीएम ठगी, चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल अभियुक्त अर्टिगा कार से ठेकमा बाजार होते हुए रोहुआ तिराहा के रास्ते आजमगढ़ की ओर आ रहा है. सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने रोहुआ मुस्तफाबाद के पास घेराबंदी की. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया.

अवैध हथियार बरामद

बताया जा रहा हैं कि मुठभेड़ के बाद अभियुक्त के पास से अवैध देशी तमंचा, छह कारतूस,तीन एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, 2530 रुपये नकद, एटीएम कैश टैपिंग उपकरण, 11 प्लास्टिक स्ट्रीप, सांचा, कटर मशीन, मेटल कटर, टेस्टर और अर्टिगा कार बरामद की गई. घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक दर्जन से अधिक मुकदमे

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संजय कुमार निवासी ग्राम पौधन रामपुर, थाना अखंडनगर, जनपद सुल्तानपुर के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार संजय कुमार एटीएम से कैश टैपिंग के जरिए ठगी करने वाले संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है. इसके खिलाफ आजमगढ़, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर और लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में एटीएम ठगी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 13 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

कैसे करता था एटीएम ठगी

एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त एटीएम मशीन के कैश डिस्पेंसर पर स्कीमिंग कैश टैपिंग डिवाइस लगा देता था.जब कोई व्यक्ति पैसे निकालने जाता, तो नकदी मशीन के मुहाने पर फंस जाती थी. ग्राहक बिना पैसे लिए लौट जाता और बाद में अभियुक्त डिवाइस हटाकर फंसी हुई रकम निकाल लेता था.

पुलिस की सख्ती जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से एटीएम ठगी करने वाले गिरोह पर बड़ा प्रहार हुआ है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : Nainital News: साल के पेड़ पर चढ़ा जंगल का राजा, कार्बेट टाइगर रिजर्व की ढिकाला रेंज का दुर्लभ दृश्य वीडियो में कैद

