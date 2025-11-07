UP Encounter: 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ में मार गिराया

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच बदायूं आज़मगढ़ में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल
Verendra/Amit/operation langda: उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. राज्य भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है. बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.बदायूं, और आज़मगढ़ में बीती रात और सुबह के समय पुलिस की अपराधियों से आमने-सामने की भिड़ंत हुई.
आजमगढ़: 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर
थाना रौनापार क्षेत्र के जोकहरा इलाके में देर रात एसटीएफ, स्वाट और सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की. इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में 50 हजार का इनामी बदमाश वाकिफ गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे सीएचसी हरैया से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.वाकिफ पर गौ तस्करी, चोरी, हत्या, लूट सहित 44 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे. वह पूर्वांचल के कई जिलों में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए. उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
बदायूं: 25 हजार का इनामी बदमाश घायल, गिरफ्तार
दूसरी ओर बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकशी की योजना बना रहे हैं.पुलिस ने करोटिया जंगल में घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में 25 हजार का इनामी बदमाश सरताज पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया.
