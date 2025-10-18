Advertisement
UP Encounter: वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक धांय-धांय! एक इनामी ढेर, पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच ​वाराणसी शामली आजमगढ़ में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:07 PM IST
jai/sharvan/verendra/operation langda: उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 24 घंटे में तीन जिलों वाराणसी, शामली और आजमगढ़ में मुठभेड़ों की श्रृंखला के दौरान बड़े अपराधियों पर शिकंजा कस दिया.इन कार्रवाइयों में एक इनामी बदमाश मारा गया, जबकि कई शातिर लुटेरे और चेन स्नेचर घायल हालत में गिरफ्तार हुए.

वाराणसी: रोहनियां में दो चेन स्नेचर ढेर, ताबड़तोड़ फायरिंग में लगी गोली
रोहनियां थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. जानकारी के अनुसार, एसओजी और रोहनियां पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर चेन स्नेचर इलाके में सक्रिय हैं.पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों की टांग में गोली लगी.घायल बदमाशों की पहचान महेश और संदीप के रूप में हुई है, जो गैर जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद किया है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. यह कार्रवाई एसओजी प्रभारी गौरव सिंह और थाना प्रभारी राजू सिंह की संयुक्त टीम ने की.

शामली: एक लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर, साथी फरार
शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव भाभीसा में पुलिस की मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश मारा गया. जबकि उसका एक साथी फरार होने में सफल रहा. मृतक बदमाश के पास से एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.पुलिस के अनुसार, मारे गए बदमाश पर करीब 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट और जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

आजमगढ़: ‘लंगड़ा अभियान’ में तीसरी मुठभेड़, लूट का आरोपी आनंद यादव गिरफ्तार
आजमगढ़ जिले में पुलिस का “लंगड़ा अभियान” लगातार जारी है. पिछले 24 घंटे में यह तीसरी मुठभेड़ रही. बरदह थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में आरोपी आनंद यादव घायल हुआ, जो कई लूट और चोरी के मामलों में वांछित था.पुलिस के अनुसार, आनंद यादव ने अपने साथियों के साथ 10 अक्टूबर को जनसेवा केंद्र संचालक से 1.5 लाख रुपये की लूट की थी. तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. घायल आनंद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उससे पूछताछ जारी है.

UP Encounter Today

