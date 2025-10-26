प्रेमी ने शादी करने से मना किया तो नवविवाहित ने कहा ‘जिंदगी से अलविदा’, ससुराल वालों ने दामाद पर लगाया गंभीर आरोप, फिर...

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक दिन पूर्व हुई एक विवाहित महिला की मौत ने परिवार और इलाके में सनसनी मचा दी है. घटना के नए खुलासे से पता चला है कि महिला का विवाह से पहले से ही किसी पुरुष से प्रेम संबंध था और विवाह के बाद भी वह अपने प्रेमी से संपर्क में रही.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लहुआ खुर्द गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर 2022 को शिवम चौबे और अंजली चौबे की शादी हुई थी. अंजली के माता-पिता और भाई-बहन को उसकी पूर्व प्रेम कहानी की जानकारी थी. शादी के बाद भी अंजली ने अपने प्रेमी से संपर्क जारी रखा. 24 अक्टूबर की शाम, प्रेमी के साथ विवाद के बाद अंजली ने विषाक्त पदार्थ खा लिया और उसका वीडियो प्रेमी को भेज दिया.

परिवार के सदस्य उसे तुरंत संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय, लालगंज ले गए, लेकिन रात में अंजली की मौत हो गई. इस घटना के बाद अंजली के माता-पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिवम चौबे के खिलाफ तहरीर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी के बाद प्रेमी के साथ संबंध

हालांकि, मृतका के मोबाइल की जांच में सामने आया कि अंजली का प्रेमी के साथ संबंध था. वहीं जब घर पर पति को मृतका पत्नी का मोबाइल मिला और उसमें देखा की अंजली के मोबाइल में मौजूद वॉट्सएप से प्रेमी को भेजे गए फोटो और वीडियो से यह प्रतीत हो रहा कि अंजली का प्रेमी के साथ सारा सम्बन्ध हो चुका है.

अब वह प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, किन्तु प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किया जिस पर अंजली ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी. इस मामले में पति शिवम ने आरोप लगाया मेरी पत्नी को उकसाकर उसके प्रेमी ने मौत के लिए मजबूर किया, ऐसी परिस्थिति में घटना की जांच होनी चाहिए. जहां मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार उसका प्रेमी है, उसने हमारे वैवाहिक जीवन को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई है.