UP Road Accident: गाजीपुर में ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर ने बाइक सवारों को कुचला, मां और दो बेटियों समेत 3 की मौत

राजेंद्र तिवारी/महोबा/गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और महोबा में दो सड़क हादसे हुए हैं. दोनों जगहों पर चार लोगों की मौत हो गई है. गाजीपुर में ट्रेलर ने बाइक सवार लोगों को रौंद डाला. इस सड़क हादसे में मां और दो मासूम बेटियों समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया. जाम के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया. पुलि, ट्रेलर कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है. मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के तिराहीपुर मार्ग पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ.

महोबा में तेज रफ्तार पिकअप ने महिलाओं को रौंदा

महोबा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने अनियंत्रित होकर मैरिज हॉल में आयोजित विवाह कार्यक्रम में पूड़ी बनाकर वापस घर लौट रहीं महिलाओं को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया. हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.

जानें कहां का है मामला

मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के कानपुर सागर हाइवे स्थित बड़ी चन्द्रिका देवी मंदिर गेट के पास का है. जहाँ शहर के भटीपुरा मोहल्ले की रहने वाली श्यामरानी अपनी पड़ोसी तुलसा, गीता और भगवती के साथ कानपुर सागर हाइवे में स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित विवाह कार्यक्रम में पूड़ी बनाकर वापस पैदल अपने घर जा रही थी. जैसे ही सभी महिलाएं चन्द्रिका देवी मंदिर गेट के पास पहुंचीं तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गया और महिलाओं को टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया. हादसा इतना भयावह था कि श्यामरानी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि तुलसा,गीता रैकवार और भगवती प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गईं.

राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया जहां तैनात डॉक्टर ने श्यामरानी को देखते ही मृत घोषित कर दिया जबकि तुलसा,गीता और भगवती प्रजापति को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया जाता है कि शहर के एक पैलेस में आयोजित विवाह समारोह में पूड़ी बनाने का काम करने के लिए गई श्याम रानी काम खत्म होने के बाद देर रात वापस घर लौट रही थी तभी हादसे का शिकार हो गई. महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह सभी महिलाएं शहर के छतरपुर रोड स्थित एक पैलेस विवाह घर में आयोजित विवाह कार्यक्रम में पूड़ी बनाने का काम करके पैदल वापस अपने घर जा रही थीं तभी चन्द्रिका देवी मंदिर गेट के पास पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई जबकि तीन अन्य महिलाएं घायल हुई हैं. जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने बताया कि चार महिलाओं को एंबुलेंस द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया था एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी जिसे यहां मृत घोषित किया गया है जबकि तीन महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है.

