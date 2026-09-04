गाजीपुर से जुड़ेंगे तीन एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

राज्य चुनें
Vindhya Purvanchal Expressway: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर रही है. वर्तमान समय में देश के सबसे अधिक चालू और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही हैं. इसी विकास यात्रा की अगली महत्वपूर्ण कड़ी विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है. इस नई परियोजना से गाजीपुर का 'हैदरिया' क्षेत्र पूरे पूर्वांचल में यातायात और आवागमन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरने जा रहा है.
हैदरिया की अहमियत इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि यह पहले से ही 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुरुआती बिंदु यानी 'जीरो माइल' है, जो सीधे राजधानी लखनऊ को जोड़ता है. इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भी इसी क्षेत्र से गुजरता है। आने वाले समय में गाजीपुर-बलिया-मांझी घाट ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग भी इससे जुड़ जाएगा. इन सभी मार्गों के एक ही स्थान के आसपास मिलने से हैदरिया की व्यापारिक और यातायात गतिविधियां कई गुना बढ़ जाएंगी.
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और गजट
विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने जमीन अधिग्रहण की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए बाकायदा प्रशासनिक गजट जारी कर दिया गया है. गजट प्रकाशित होने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है.
इस एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कुल 504 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी प्रस्तावित है. यूपीडा और जिला प्रशासन की ओर से पहले चरण में 48 गांवों की जमीन को लेकर गजट जारी किया गया था, जबकि कुल मिलाकर गाजीपुर जिले के तीन प्रमुख तहसीलों मोहम्मदाबाद, सेवराई और जमानिया के लगभग 52 गांव इस परियोजना के दायरे में आ रहे हैं.
किसानों और जमीन मालिकों से मांगी गईं आपत्तियां
ज़मीन अधिग्रहण की इस कानूनी प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन, जिलाधिकारी (डीएम) और मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) की ओर से प्रभावित जमीन मालिकों को सूचना जारी कर दी गई है. प्रस्तावित ज़मीन से जुड़े सभी किसानों और भू-स्वामियों से अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया है. इसके लिए प्रशासन ने केवल 10 दिनों की समय सीमा तय की है.
तय समय के भीतर प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियों की जिला प्रशासन द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी और उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा. आपत्तियों की सुनवाई और उनके समाधान की प्रक्रिया पूरी होते ही जमीन की खरीद और मुआवजे के भुगतान की अगली कड़ी शुरू कर दी जाएगी.
पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र का आपस में जुड़ाव
यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हैदरिया से शुरू होकर जिले के भीतर लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. इसके बाद यह मार्ग चंदौली होते हुए सीधे मिर्जापुर (विंध्याचल क्षेत्र) तक पहुंचेगा. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और आम जनता का सफर बेहद आसान हो जाएगा.