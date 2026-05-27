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आजमगढ़: अवैध संचालन का दंश, सुमन हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और अवैध अस्पतालों के संचालन की पोल एक बार फिर खुल गई है. लालगंज स्थित सुमन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद न केवल परिजनों का गुस्सा फूटा

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 27, 2026, 12:13 PM IST
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आजमगढ़: अवैध संचालन का दंश, सुमन हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और अवैध अस्पतालों के संचालन की पोल एक बार फिर खुल गई है. लालगंज स्थित सुमन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद न केवल परिजनों का गुस्सा फूटा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के दावों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं.

प्रसूता की संदिग्ध मौत और परिजनों के आरोप
मृतका की पहचान 22 वर्षीय प्रियंका राजभर के रूप में हुई है, जो रणमो बम्मोंपुर गांव की निवासी थी. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद प्रियंका की स्थिति सामान्य थी, लेकिन मंगलवार शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से खून आने लगा. आरोप है कि जब परिजनों ने चिंता व्यक्त की, तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उचित इलाज देने के बजाय भूत-प्रेत जैसी तर्कहीन बातें कहकर गुमराह करने की कोशिश की. वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही प्रियंका की मौत हो गई.

अस्पताल की लापरवाही और पुलिस की कार्रवाई
मौत की खबर मिलते ही परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डायल-112 और देवगांव थाना पुलिस को मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान अस्पताल परिसर में फार्मेसी, ओपीडी और डिलीवरी रूम तो मिले, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था और न ही अस्पताल से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे.

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सीज होने के बावजूद सक्रिय अस्पताल
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह सुमन हॉस्पिटल वर्ष 2025 में अब तक तीन बार सीज किया जा चुका है.  इसके बावजूद अस्पताल का अवैध संचालन बेरोकटोक जारी था. यह स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत और लापरवाही को उजागर करता है. विभाग की ओर से केवल बड़ी घटनाओं के बाद ही कागजी कार्रवाई की जाती है. 

 
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