आजमगढ़: अवैध संचालन का दंश, सुमन हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और अवैध अस्पतालों के संचालन की पोल एक बार फिर खुल गई है. लालगंज स्थित सुमन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद न केवल परिजनों का गुस्सा फूटा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के दावों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं.

प्रसूता की संदिग्ध मौत और परिजनों के आरोप

मृतका की पहचान 22 वर्षीय प्रियंका राजभर के रूप में हुई है, जो रणमो बम्मोंपुर गांव की निवासी थी. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद प्रियंका की स्थिति सामान्य थी, लेकिन मंगलवार शाम अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से खून आने लगा. आरोप है कि जब परिजनों ने चिंता व्यक्त की, तो अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उचित इलाज देने के बजाय भूत-प्रेत जैसी तर्कहीन बातें कहकर गुमराह करने की कोशिश की. वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही प्रियंका की मौत हो गई.

अस्पताल की लापरवाही और पुलिस की कार्रवाई

मौत की खबर मिलते ही परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डायल-112 और देवगांव थाना पुलिस को मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान अस्पताल परिसर में फार्मेसी, ओपीडी और डिलीवरी रूम तो मिले, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था और न ही अस्पताल से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सीज होने के बावजूद सक्रिय अस्पताल

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि यह सुमन हॉस्पिटल वर्ष 2025 में अब तक तीन बार सीज किया जा चुका है. इसके बावजूद अस्पताल का अवैध संचालन बेरोकटोक जारी था. यह स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत और लापरवाही को उजागर करता है. विभाग की ओर से केवल बड़ी घटनाओं के बाद ही कागजी कार्रवाई की जाती है.



यह भी पढ़ें : कानपुर में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईटीसी घोटाले का बड़ा खुलासा, करोड़ों के फर्जी बिलिंग रैकेट पर SIT की जांच

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !