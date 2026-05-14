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आजमगढ़ में प्रधानों का हंगामा, ADO पंचायत कार्यालय में की तालाबंदी, मुकदमे की तैयारी

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद  के रानी की सराय थाना क्षेत्र में प्रधानों ने हंगामा करते हुए ADO पंचायत के कार्यालय में तालाबंदी करते हुए जमकर गाली गलौज की घटना का मामला सामने आया. जहां मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुची पुलिस ने ताला खोलवाया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 14, 2026, 01:35 PM IST
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ADO Panchayat
ADO Panchayat

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधानों द्वारा हंगामा और एडीओ पंचायत कार्यालय में तालाबंदी का मामला सामने आया है. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यालय का ताला खुलवाया. वहीं एडीओ पंचायत ने प्रधानों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, रानी की सराय ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी पंचायत संदीप ज्ञानवीर सचिवों की बैठक कर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष नैयर आलम और गुलाब चौधरी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और गांवों में जांच व बकाया भुगतान को लेकर एडीओ पंचायत से कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज होने लगी.

आरोप है कि प्रधानों ने एडीओ पंचायत समेत मौजूद सचिवों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया और कमरे में तालाबंदी कर दी. इसके अलावा बगल में स्थित वीडीओ कार्यालय में भी ताला लगाने का प्रयास किया गया, हालांकि वहां वे सफल नहीं हो सके.

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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी कराते हुए कार्यालय का ताला खुलवाया. एडीओ पंचायत संदीप ज्ञानवीर ने प्रधान नैयर आलम और गुलाब चौधरी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, तालाबंदी करने, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में रानी की सराय थाने में तहरीर दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. 

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