क्या है पूरा मामला

दरअसल, 29 मई को गाजीपुर शहर में उस समय सनसनी फैल गई थी जब होटल कारोबारी विनीत राय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी. मामले की जांच के दौरान पुलिस को लगातार महत्वपूर्ण सुराग मिलते रहे. इसी क्रम में पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से रविशंकर उर्फ रविशेखर पांडेय को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था और हत्याकांड के मुख्य आरोपी शंकर पांडेय का पिता है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर हत्याकांड से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.