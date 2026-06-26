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विनीत राय मर्डर केस: हत्या में शामिल नहीं था पर रची थी पूरी साजिश, गाजीपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश शंकर पांडेय का पिता

Vineet Rai murder case: गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में पुलिस नेसरगना शंकर पांडेय के पिता रविशंकर पांडेय को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपित शंकर पांडेय समेत तीन अभी भी फरार हैं, जिन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है.फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है.

Written ByAlok TripathiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 26, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:01 AM IST
विनीत राय मर्डर केस: हत्या में शामिल नहीं था पर रची थी पूरी साजिश, गाजीपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश शंकर पांडेय का पिता
Image Credit: Ghazipur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

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