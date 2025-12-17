कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात

Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract: मऊ के रहने वाले मंगेश यादव एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 ऑक्शन में आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख देकर अपने साथ जोड़ा. मंगेश का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. भारत के अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जिनपर आरसीबी ने भरोसा जताया है.

क्या आप जानते हैं मंगेश यादव को ?

दरअसल मंगेश वह खिलाड़ी हैं. जो 10 अक्टूबर 2002 को जन्मे मंगेश एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं.जिन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर आईपीएल 2026 ऑक्शन में आरसीबी ने पानी की तरह पैसा बहाया. मध्यप्रदेश के इस होनहार खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसके बेस प्राइस से 1,633 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर अपने साथ जोड़ा. मंगेश को आरसीबी ने 5.20 करोड़ में खरीदा. मंगेश आईपीएल के 19वें एडिशन में आरसीबी की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे.

आईपीएल में प्रदर्शन कैसा ?

मंगेश के आरसीबी की टीम से जुड़ने के बाद इस फ्रेंचाइजी की बॉलिंग अटैक में वैरायटी मिली है. मध्य प्रदेश टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन रहा था. आईपीएल 2026 ऑक्शन में 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर नीलामी में शामिल हुए थे.ऑक्शन में मंगेश पर आरसीबी ने बोली की शुरुआत की. सनराइजर्स हैदराबाद जल्द ही बीडिंग वॉर में शामिल हो गई.

मंगेश ने 23 ओवर में 14 विकेट लिए

लेफ्ट-आर्म पेसर 23 साल के मंगेश मध्यप्रदेश टी20 लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे हैं. उन्होंने ग्वालियर चीताज के लिए 21 ओवर में 14 विकेट लिए. उन्होंने छह मैचों में तीन बार चार-विकेट हॉल अपने नाम जिसमें तीन ओवर में 4 विकेट लेकर 18 रन देने का शानदार स्पेल भी शामिल है. .

बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी के साथ साथ बांए हाथ से बल्लेबाजी भी

मंगेश यादव स्पीड और कंट्रोल से बॉलिंग करने और मैच के आखिर में लगातार यॉर्कर फेंकने की काबिलियत दिखाने की वजह से पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्काउट्स की नजर में बने रहे. 10 अक्टूबर 2002 को जन्मे मंगेश एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं. वह बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी के साथ साथ बांए हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं.

