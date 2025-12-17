Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3043979
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात

Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract:  कौन हैं मंगेश यादव. जिन्हें आरसीबी ने उनके बेस प्राइस से 1,633% ज्यादा कीमत पर खरीदा, युवा ऑलराउंडर का लगा जैकपॉट हैं. आइये जानते है उनके बारे खास बात......

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात

Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract:  मऊ के रहने वाले मंगेश यादव एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 ऑक्शन में आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख देकर अपने साथ जोड़ा. मंगेश का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. भारत के अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जिनपर आरसीबी ने भरोसा जताया है. 

क्या आप जानते हैं मंगेश यादव को ? 
दरअसल मंगेश वह खिलाड़ी हैं. जो 10 अक्टूबर 2002 को जन्मे मंगेश एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं.जिन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर आईपीएल 2026 ऑक्शन में आरसीबी ने पानी की तरह पैसा बहाया. मध्यप्रदेश के इस होनहार खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसके बेस प्राइस से 1,633 प्रतिशत ज्यादा कीमत पर अपने साथ जोड़ा. मंगेश को आरसीबी ने 5.20 करोड़ में खरीदा. मंगेश आईपीएल के 19वें एडिशन में आरसीबी की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे. 

आईपीएल में प्रदर्शन कैसा ? 
मंगेश के आरसीबी की टीम से जुड़ने के बाद इस फ्रेंचाइजी की बॉलिंग अटैक में वैरायटी मिली है. मध्य प्रदेश टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन रहा था. आईपीएल 2026 ऑक्शन में 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर नीलामी में शामिल हुए थे.ऑक्शन में मंगेश पर आरसीबी ने बोली की शुरुआत की. सनराइजर्स हैदराबाद जल्द ही बीडिंग वॉर में शामिल हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगेश ने 23 ओवर में 14 विकेट लिए
लेफ्ट-आर्म पेसर 23 साल के मंगेश मध्यप्रदेश टी20 लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे हैं. उन्होंने ग्वालियर चीताज के लिए 21 ओवर में 14 विकेट लिए. उन्होंने छह मैचों में तीन बार चार-विकेट हॉल अपने नाम जिसमें तीन ओवर में 4 विकेट लेकर 18 रन देने का शानदार स्पेल भी शामिल है. .

बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी के साथ साथ बांए हाथ से बल्लेबाजी भी
मंगेश यादव स्पीड और कंट्रोल से बॉलिंग करने और मैच के आखिर में लगातार यॉर्कर फेंकने की काबिलियत दिखाने की वजह से पूरे टूर्नामेंट के दौरान स्काउट्स की नजर में बने रहे. 10 अक्टूबर 2002 को जन्मे मंगेश एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं. वह बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी के साथ साथ बांए हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

यह भी पढ़ें : मशहूर इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की बढ़ी मुश्किलें, मस्जिदें मजाकिया Video बनाने का मंच नहीं, FIR दर्ज करने की मांग
 

TAGS

Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract

Trending news

Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract
कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात
fatwa against Shadab Zakati
इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की बढ़ी मुश्किलें, मस्जिदें मजाकिया Video बनाने का मंच नहीं
uttarkashi kashi vishwanath mandir
उत्तराखंड के इस जिले में भी है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान परशुराम ने की थी स्थापना!
jaunpur news
यूपी में बदमाशों का तांडव ! कहीं युवक को चाकू से गोदा, तो कहीं नाबालिग को मार डाला
Nainital High Court News
ब्लैक डॉग से बडवाइजर तक नहीं होगा महंगा, जानिये अब कितने में मिलेगी शराब?
prayagraj news
प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, घात लगाए बदमाशों ने घेरकर गोलियों से भूना
Amethi news
अमेठी में बम जैसा धमाका! पल भर में भर भराकर गिरा मकान, युवक की दर्दनाक मौत
Accident News
सड़क हादसों में 6 की मौत, ऋषिकेश में ट्रक से टकराई XUV, बलिया में कार का एक्सीडेंट
allahabad high court news
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहिता को लिव-इन संबंध में भरण पोषण का हक नहीं
Saharanpur news
बिना तलाक दिए दूसरा निकाह! पहली पत्नी को घर से निकाला, मुस्लिम युवती ने लगाए आरोप