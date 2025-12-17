Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3044050
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

पिता क्राइम ब्रांच में, भाई PAC जवान, जानें कौन हैं रवि सिंह, जिन्हें IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 95 लाख में खरीदा

Who Is Cricketer Ravi Singh: IPL 2026 के लिए मिनी नीलामी में भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है. यूपी के मऊ से आने वाले ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं रवि सिंह, जिन्हें 95 लाख रुपये में खरीदा गया है. आइये आपको बताते हैं मऊ के एक छोटे से गांव से आने रवि सिंह का बैकग्राउंड क्या है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 17, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता क्राइम ब्रांच में, भाई PAC जवान, जानें कौन हैं रवि सिंह, जिन्हें IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 95 लाख में खरीदा

Mau News: IPL 2026 की सभी 10 टीमों के लिए मंगलवार को मिनी नीलामी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के निवासी रवि सिंह का भी आईपीएल के 19वें सीजन के लिए चयन हुआ. जैसे ही यह खबर मऊ सदर तहसील क्षेत्र के इमिलिया डीह गांव पहुंची रवि सिंह के परिजन खुशी से झूम उठे. पूरा परिवार जश्न मनाने लगा, परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आईपीएल में रवि सिंह के चयन की खुशी मनाई.   

मऊ निवासी रवि सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 95 लाख रुपये में खरीदा है. रवि सिंह बाएं हाथ की बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेट कीपिंग में माहिर हैं. 
 
पिता क्राइम ब्रांच में, भाई PAC जवान 
क्रिकेटर रवि सिंह के पिता पृथ्वीराज सिंह वाराणसी में विजिलेंस में तैनात हैं, जबकि माता मंजू देवी गृहिणी हैं. रवि सिंह के पिता पृ्थ्वीराज सिंह  विजिलेंस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. रवि सिंह तीन भाई हैं, बड़ा भाई सनी पीएसी में तैनात है, जबकि छोटा भाई मंगलम अभी एमए की पढ़ाई कर रहा है. रवि सिंह की शुरुआती शिक्षा वाराणसी से ही हुई है. रवि सिंह वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में अपने पिता के साथ क्रिकेट का अभ्यास करते थे. उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रूचि थी. वर्तमान की बात करें तो रवि सिंह फिलहाल कोलकाता रेलवे टीम के लिए खेल रहे थे. वह हाबड़ा में रेलवे टीसी के पद पर कार्यरत हैं. 

IPL 2026 सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी
बता दें कि आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई थी. इस नीलामी में कुल 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हुए थे. IPL फ्रेंचाइजों ने इस ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा है जिसमें 77 भारतीय और 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इस ऑक्शन में भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है. अनकैप्ड खिलाड़ियों में प्रशांत वीर को सबसे ज्यादा 14 करोड़ 20 लाख रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा खरीदा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अमेठी के लाल ने रचा IPL इतिहास: टेनिस बॉल के खेल से 14.20 करोड़ तक का सफर, प्रशांत वीर बने सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

ये भी पढ़ें: कौन हैं देवरिया के नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट, मां गृहणीं, बेटे पर IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बरसात

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Mau NewsIPL 2026 Auctioncricketer ravi singh

Trending news

Cricketer Naman Tiwari
कौन हैं नमन तिवारी? पिता LIC एजेंट,मां गृहणीं, IPL मिनी ऑक्शन में हुई पैसों की बारिश
Mangesh Yadav RCB IPL 2026 Contract
कौन हैं मंगेश यादव ? "मिनी ऑक्शन" में छाया मऊ का छोरा, RCB ने की पैसों की बरसात
fatwa against Shadab Zakati
इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की बढ़ी मुश्किलें, मस्जिदें मजाकिया Video बनाने का मंच नहीं
uttarkashi kashi vishwanath mandir
उत्तराखंड के इस जिले में भी है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान परशुराम ने की थी स्थापना!
jaunpur news
यूपी में बदमाशों का तांडव ! कहीं युवक को चाकू से गोदा, तो कहीं नाबालिग को मार डाला
Nainital High Court News
ब्लैक डॉग से बडवाइजर तक नहीं होगा महंगा, जानिये अब कितने में मिलेगी शराब?
prayagraj news
प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, घात लगाए बदमाशों ने घेरकर गोलियों से भूना
Amethi news
अमेठी में बम जैसा धमाका! पल भर में भर भराकर गिरा मकान, युवक की दर्दनाक मौत
Accident News
सड़क हादसों में 6 की मौत, ऋषिकेश में ट्रक से टकराई XUV, बलिया में कार का एक्सीडेंट
allahabad high court news
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहिता को लिव-इन संबंध में भरण पोषण का हक नहीं