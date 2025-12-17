पिता क्राइम ब्रांच में, भाई PAC जवान, जानें कौन हैं रवि सिंह, जिन्हें IPL 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 95 लाख में खरीदा

Mau News: IPL 2026 की सभी 10 टीमों के लिए मंगलवार को मिनी नीलामी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के निवासी रवि सिंह का भी आईपीएल के 19वें सीजन के लिए चयन हुआ. जैसे ही यह खबर मऊ सदर तहसील क्षेत्र के इमिलिया डीह गांव पहुंची रवि सिंह के परिजन खुशी से झूम उठे. पूरा परिवार जश्न मनाने लगा, परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आईपीएल में रवि सिंह के चयन की खुशी मनाई.

मऊ निवासी रवि सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 95 लाख रुपये में खरीदा है. रवि सिंह बाएं हाथ की बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेट कीपिंग में माहिर हैं.



पिता क्राइम ब्रांच में, भाई PAC जवान

क्रिकेटर रवि सिंह के पिता पृथ्वीराज सिंह वाराणसी में विजिलेंस में तैनात हैं, जबकि माता मंजू देवी गृहिणी हैं. रवि सिंह के पिता पृ्थ्वीराज सिंह विजिलेंस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं. रवि सिंह तीन भाई हैं, बड़ा भाई सनी पीएसी में तैनात है, जबकि छोटा भाई मंगलम अभी एमए की पढ़ाई कर रहा है. रवि सिंह की शुरुआती शिक्षा वाराणसी से ही हुई है. रवि सिंह वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में अपने पिता के साथ क्रिकेट का अभ्यास करते थे. उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में बहुत रूचि थी. वर्तमान की बात करें तो रवि सिंह फिलहाल कोलकाता रेलवे टीम के लिए खेल रहे थे. वह हाबड़ा में रेलवे टीसी के पद पर कार्यरत हैं.

IPL 2026 सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी

बता दें कि आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई थी. इस नीलामी में कुल 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हुए थे. IPL फ्रेंचाइजों ने इस ऑक्शन में कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा है जिसमें 77 भारतीय और 29 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं. इस ऑक्शन में भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है. अनकैप्ड खिलाड़ियों में प्रशांत वीर को सबसे ज्यादा 14 करोड़ 20 लाख रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा खरीदा गया है.

