कौन हैं यूपी के छोटे से जिले की शिवानी वर्मा? UPSC में रचा इतिहास

प्रकाश पांडेय/मऊ: यूपी के मऊ जिले की रहने वाली शिवानी वर्मा ने कमाल कर दिया है. शिवानी वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) परीक्षा 2025 में 12वीं रैंक हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है. शिवानी की इस शानदार सफलता से न केवल परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि पूरे जनपद में गर्व का माहौल है.

मऊ में ही रहकर पढ़ाई की

प्‍यारेपुरा निवासी जितेंद्र वर्मा की बेटी शिवानी वर्मा ने हाई स्कूल की पढ़ाई अमृत पब्लिक स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा डीएवी स्कूल मऊ से पूरी की है. इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय (BHU) चली गईं. शिवानी ने बीएचयू से स्‍नातक की पढ़ाई की. इसके बाद आईआईटी कानपुर से एमएससी की डिग्री ली.

नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी शुरू की

एमएससी के बाद शिवानी ने दो साल तक रिसर्च एनालिस्ट के पद पर काम किया. इसके बाद शिवानी ने नौकरी छोड़कर भारतीय सांख्यिकी सेवा की तैयारी शुरू कर दी. शिवानी ने मऊ में ही रहकर UPSC परीक्षा की तैयारी की. शिवानी ने बताया कि UPSC में उनका दूसरा प्रयास था. दूसरे प्रयास में शिवानी ने 12वीं रैंक हासिल की है. वह रोजाना 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थीं. बता दें कि शिवानी के दो भाई और दो बहनें हैं. उनकी एक बहन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर हैं. जबकि छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हैं.

