कौन हैं पूर्वांचल के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव? 19 साल पुराने केस में MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
कौन हैं पूर्वांचल के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव? 19 साल पुराने केस में MP MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

SP MLA Ramakant Yadav: आजमगढ़ जिले के फूलपुर-पवई विधानसभा से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं. अब एक और मामले में कोर्ट से एक साल की सजा सुनाई है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 15, 2025, 08:16 PM IST
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को एक साल की सजा सुनाई गई है. चक्का जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के केस में सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ कोर्ट से सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने एक साल की सजा के साथ ही 3800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सुनाया. 

सपा विधायक रमाकांत यादव को सजा 
बता दें कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर-पवई विधानसभा से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव जहरीली शराब कांड में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं. इससे पहले भी रमाकांत यादव पर कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. 19 साल पहले जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सामने करीब 19 साल पहले चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया है. बताया गया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे. 

यह है 19 साल पुराना मामला 
यहां रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे. जब तत्कालीन थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी तो दीदारगंज के खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया. इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत समेत 3 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए. मुकदमे में दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई. दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रमाकांत यादव को एक साल की सजा और 3800 रुपये का अर्थदंड लगाया है. 

कौन हैं रमाकांत यादव?
फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी के रहने वाले रमाकांत यादव ने 1985 में सियासत में कदम रखा. फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से पहले बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद लगातार तीन बार विधायक बने. साल 1996 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सांसद भी बने. 2019 में बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया. लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ज्‍वाइन कर लिया और सपा से विधायक बने.  

