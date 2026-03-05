Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

पैसे देता है या नहीं... होली पर पत्नी ने उजाड़ा अपना ही सुहाग, शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पीट-पीटकर मार डाला

Ambedkarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में होली के दिन एक महिला ने अपना ही सुहाग उजाड़ दिया. पति-पत्नी ने दोनों शराब पी, इसके बाद पत्नी ने शराब के लिए पति से और पैसे मांगे और जब उसने मना कर दिया तो पत्नी ने डंडे से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 05, 2026, 09:02 PM IST
पत्नी ने पीट-पीटकर पति की हत्या की
पत्नी ने पीट-पीटकर पति की हत्या की

अनूप प्रताप सिंह/अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया. शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में अपने पति को लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के मोहसिनपुर मंसूरपुर गांव का है. यहां रहने वाले करीब 75 वर्षीय हौसिला प्रसाद रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और अपनी पत्नी संगीता के साथ रहते थे. बताया जा रहा है कि बुधवार को होली के मौके पर दोनों ने शराब पी रखी थी. 

शाम करीब छह बजे संगीता ने अपने पति से फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. हौसिला प्रसाद ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी.

ये भी पढ़ें: रंग छुड़ाने नहर में उतरी तीन बच्चियां डूबीं, प्रतापगढ़ के नागपुर गांव में होली पर छाया मातम

जमीन पर गिरने के बाद भी पीटती रही पत्नी
गुस्से में आकर संगीता ने पास में रखा डंडा उठा लिया और अपने पति पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हौसिला प्रसाद खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पत्नी लगातार उन पर लाठी बरसाती रही. मारपीट के दौरान वह जमीन पर गिर पड़े, फिर भी संगीता ने पिटाई नहीं रोकी.

घटना का लाइव वीडियो वायरल
इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया. गंभीर चोट लगने के कारण हौसिला प्रसाद की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही अकबरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

पुलिस ने आरोपी पत्नी संगीता को मौके से ही हिरासत में ले लिया. गुरुवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया. 

पुलिस ने बताया 
अकबरपुर थाना प्रभारी श्रीनिवास पांडेय के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घरेलू विवाद के दौरान महिला ने अपने पति की लाठी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

 

