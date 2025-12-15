SDM का कॉलर पकड़ा, धक्का दिया....मऊ में एसडीएम साहब पर टूट पड़ीं महिलाएं

Mau News: यूपी के मऊ में खड़ंजे का विवाद सुलझाने गए एसडीएम को महिलाओं ने घेर लिया. भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद महिलाएं एसडीएम साहब पर टूट पड़ीं. उनके साथ धक्का-मुक्की की और कॉलर पकड़ लिया. किसी तरह अर्दली ने बीच-बचाव कर एसडीएम को महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया गया. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठी फटकार कर लोगों को दूर किया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. एसडीएम ने महिलाओं पर FIR दर्ज कराने की बात कही है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला मधुबन तहसील क्षेत्र का है. काठतराव गांव में पुराने कच्चे रास्ते को लेकर दो साल से झगड़ा चल रहा है. यहां 30 मीटर लंबा खड़ंजा लगना था. मधुबन के SDM राजेश अग्रवाल का आरोप है कि गांव के विनय शंकर तिवारी का परिवार दबंग किस्म का है. वह अपने घर के सामने खड़ंजा नहीं लगने दे रहा था. बार-बार काम रोक रहा था, जबकि गांव के लिए एक ही आने-जाने के रास्ते को देखते हुए अपर आयुक्त ने खड़ंजा बनवाने का आदेश दिया था.

निचली अदालत में चल रहा मामला

SDM राजेश अग्रवाल ने बताया कि विनय का आबादी में कब्जा है और बाउंड्रीवॉल बनाकर रास्ते को भी रोका जा रहा है. वो खड़ंजा लगाने पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट भी गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने विनय तिवारी परिवार को निचली अदालत जाने को कहा था. मामला दीवानी कोर्ट में चल रहा है. वो बार-बार दीवानी कोर्ट का हवाला देकर काम रुकवा रहा है.

देखते ही देखते महिलाएं भड़कीं

डीएम ने इस मामले को सुलझाने का आदेश मधुबन के एसडीएम राजेश अग्रवाल को दिया. सोमवार दोपहर ढाई बजे एसडीएम राजेश अग्रवाल दल-बल के साथ खड़ंजा लगवाने गए थे. आरोप है कि इस दौरान विनय तिवारी परिवार की महिलाओं ने एसडीएम और राजस्वकर्मियों का घेराव कर लिया. देखते ही देखते महिलाएं SDM और अफसरों पर टूट पड़ीं. वीडियो में कई महिलाएं एसडीएम के साथ धक्का-मुक्की करती नजर आ रही हैं.

अर्दली ने किसी तरह बीच बचाव किया

आरोप है कि इस दौरान महिलाओं ने SDM का कॉलर भी पकड़ लिया. अर्दली ने किसी तरह बीच-बचाव किया और SDM को महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद पुलिस ने लाठी फटकाकर कर लोगों को दूर किया. SDM राजेश अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और कॉलर तक पकड़ लिया. इन पर समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज होगी. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीओ मधुबन अभय सिंह भी मौके पर पहुंचे.

