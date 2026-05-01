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Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

नीम के पेड़ पर लटका मिला जवान बेटा, पिता रामनाथ की आंखों में आंसू, गांव में पसरा मातम

Azamgarh News: आजमगढ़  जनपद से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 01, 2026, 11:37 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले  में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान श्रवण कुमार उर्फ लुला (उम्र करीब 25 साल) निवासी देऊरपुर सराय के रूप में हुई है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कप्तानगंज थाना इलाके की बताई जा रही है.  बताया जा रहा है कि युवक का शव घर से करीब 100 मीटर दूर खेत में नीम के पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले को गंभीर देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक का माहौल है. मृतक के पिता रामनाथ के अनुसार, उनका बेटा शराब पीता था और घर में झगड़ा करता था, उसी ने फांसी लगाकर जान दे दी.  पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और परिजनों व अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं. फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण साफ हो पाएगा.

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तेज आंधी एक किशोरी के लिए बनी काल, बकरी चराने गई 15 वर्षीय किशोरी की पेड़ गिरने से मौत 
जनपद आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र के जमीरपुर गांव में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब तेज आंधी के दौरान एक किशोरी पेड़ के नीचे दब गई. बताया गया की 15 वर्षीय किशोरी साहिबा बानो वह बकरी चराने के लिए गांव के बगीचे में गई थी. उसी दौरान अचानक तेज आंधी शुरू हो गई, किशोरी आंधी से बचने के लिए पास में स्थित ब्रह्म बाबा मंदिर की आड़ में खड़ी हो गई. लेकिन तेज हवा के चलते पास का एक नीम पेड़ मंदिर पर गिर पड़ा. पेड़ गिरने से मंदिर की छत भरभराकर ढह गई, जिसके मलबे में दबकर किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं जानकारी मिलने पर ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह शव को बाहर निकाला जहां परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी. फिलहाल इस हादसे ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सतर्क रहने की जरूरत को उजागर किया है.

 

 

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