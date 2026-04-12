बारजा विवाद बना मौत का कारण, आजमगढ़ में चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या, गांव में तनाव

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बारजा निकालने के विवाद में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दिया, इस घटना के बाद गांव में तनाव का महौल बन चुका है.
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Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बारजा निकालने को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष में बदल गया. बताया गया की दो पट्टीदारों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस आरोपी फरार की तलाश में लगी है, वहीं गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
कहां की है ये घटना?
मेंहनगर थाना क्षेत्र में चक कटात गांव के निवासी मोहन राम का अपने पटीदारों से घर के बारजा निकालने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी को लेकर कल शनिवार की शाम उसका अपने चचेरे भाई विजेंद्र राम से झगड़ा हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान मोहन राम ने विजेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल विजेंद्र को परिजन द्वारा तत्काल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया, वहां के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
गांव में तनाव का माहौल
घटना के बाद आरोपी मोहन राम मौके से फरार हो गया, हालांकि इस घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल है. घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज व थाना प्रभारी मेंहनगर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नामजद अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्जकर उसकी तलाश में दबिश दे रही है.
सीओ लालगंज ने क्या बताया?
सीओ लालगंज ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी इसी बात को लेकर विवाद हो चुका था, जिसे उस समय सुलझा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर विवाद उभरने के दौरान यह घटना हुई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत दो टीमें लगाई गई हैं, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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