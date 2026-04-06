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12वीं पास भाव्या बनीं एक दिन की डीएम, जी मैडम- जी मैडम... कहते आगे पीछे घूमे प्रशासनिक अधिकारी

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बेटियों को सशक्त और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देने के मकसद से मिशन शक्ति के तहत अनोखी पहल देखने को मिली.  यहां 12वीं की छात्रा को एक दिन की डीएम बनाया गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 06, 2026, 07:27 PM IST
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एक दिन की डीएम बनीं भाव्या रस्तोगी
एक दिन की डीएम बनीं भाव्या रस्तोगी

श्रावस्ती: यूपी के श्रावस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. इस पहल का मकसद बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देना है. 

यूपी के श्रावस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया. इस पहल का मकसद बेटियों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देना है. 

12वीं पास छात्रा बनी डीएम!
श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 12 पास छात्रा भाव्या रस्तोगी को एक दिन का डीएम बनाया गया. डीएम बनी 12वीं क्लास की छात्रा भाव्या रस्तोगी के आगे पीछे अधिकारी तैनात दिखाई दिये  जबकि  नव नियुक्त डीएम भाव्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के निर्देश भी दिए.  

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वास्तविक जिला अधिकारी से समझीं प्रशासनिक बारीकियां
इस दौरान वास्तविक जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय भी मौजूद रहे और उन्होंने भाव्या को प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां समझाईं. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी छात्रा का उत्साहवर्धन किया.

जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है. इसी के तहत जिले की मेधावी छात्राओं को बुलाकर उन्हें उच्च पदों का अनुभव कराया जा रहा है, ताकि वे आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार कर सकें.

इस पहल से ना सिर्फ बेटियों का हौसला बढ़ रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं.

कौशांबी की पारुल बनीं एक दिन की थाना प्रभारी!
वहीं कौशांबी में भी मिशन शक्ति के तहत करारी स्थित रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ की छात्रा को एक दिन की थाना प्रभारी बनाया गया. मिशन शक्ति के तहत रिजवी कॉलेज के छात्र-छात्राओं को सदर कोतवाली मंझनपुर का शैक्षिक भ्रमण कराया गया. इसी दौरान एक छात्रा पारुल जायसवाल को एक दिन की थाना प्रभारी बनाया गया और उन्हें थाने के दैनिक कार्यों से रुबरु कराया गया. 

 

ये भी पढ़ें: मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी, सीखी पुलिसिंग की बारीकियां

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