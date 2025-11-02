Advertisement
बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक! 3 साल की मासूम को जबड़ों में दबोच ले गया आदमखोर, अब तक 7 लोगों को बना चुका शिकार

Bahraich News: बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां पर 3 साल की मासूम को भेड़िया उठा ले गया. वहीं इस घटना के इलाके में डर का महौल बन चुका है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:59 AM IST
Bahraich News/राजीव शर्मा:  उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है. जहां पर रविवार को सुबह करीब 5 बजे घर में घुस आया और मां के बगल में सो रही 3 साल की मासूम शानवी को जबड़े में दबोचकर भाग गया.  वहीं इस घटना के बाद गांव में भय और दहशत का माहौल है, लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं.

कहां की है ये घटना?
थाना फखरपुर क्षेत्र के कंदौली गांव की बताई जा रही है. बता दें कि बच्ची की चीख सुनकर मां की नींद खुली तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए. वह चिल्लाते हुए भेड़िए के पीछे दौड़ी, लेकिन वह बच्ची को लेकर गन्ने के खेत की ओर भाग गया. ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीछा किया, लेकिन भेड़िया जंगल में गुम हो गया.

घर से करीब 200 मीटर दूर खून के धब्बे और मांस के टुकड़े मिले हैं. मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मां बार-बार बेहोश हो रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसी इलाके में भेड़िए पहले भी 6 लोगों की जान ले चुके हैं और 30 से अधिक को घायल कर चुके हैं.

वन विभाग का कहना है कि इलाके में चार भेड़ियों का झुंड सक्रिय था, जिनमें से दो को मार गिराया जा चुका है. माना जा रहा है कि यही आखिरी आदमखोर भेड़िया इस घटना के लिए जिम्मेदार है. 

