Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3165590
Zee UP-UttarakhandBahraich

कलर प्रिंटर से छापे 500-500 के जाली नोट, बस ये गलती पड़ी भारी, 23 नकली नोट के साथ 4 गिरफ्तार

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को 500-500 रुपये के 23 नोटों के साथ गिरफ्तार किया है. ये लोग कलर प्रिंटर से 500-500 रुपये के नोट छापते थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 04, 2026, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जाली नोट छापने वाला गिरोह
जाली नोट छापने वाला गिरोह

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो हो कलर प्रिंटर से नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपाते थे. पुलिस ने कलर प्रिंटर, 500-500 के 23 जाली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. 

क्या है पूरा मामला
बहराइच के खैरीखाट थाना प्रभारी आनंद सिंह को शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में नकली नोट छापने वाले एक गिरोह सक्रिय है. इस गिरोह का ठिकाना लोधन पुरवा के पास बताया गया. पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया. थाना प्रभारी आनंद सिंह ने अधिकारियों से बात कर गिरोह पर छापा मारने के लिए टीम तैयारी. सुचना के आधार पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो पुलिसवाले भी हैरान रह गए. 

बहराइच पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से 500-500 रुपये के 23 नोट बरामद किये हैं. इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक कलर प्रिंटर भी बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक ये लोग कलर प्रिंटर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट छापते थे और फिर विभिन्न माध्यमों से उनका कारोबार करते थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 500 रुपये के 23 नोट यानी कुल 11,500 रुपये बरामद किये हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़े गए आरोपियों की पहचान 
जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ उप निरीक्षक हरिद्वार तिवारी, कांस्टेबल जगदीश कुमार, मित्रपाल सिंह, नियाज अहमद और गौरव कुमार की टीम ने छापा मारकर चार लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान सलीम उर्फ सूरज और गुरुचरण सिंह (दोनों लखीमपुर निवासी), और हरिराम और अर्जुन (दोनों मोतीपुर, बहराइच निवासी) के रूप में हुई है. पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा. 

ये भी पढ़ें: मेरठ में तीन युवकों की अचानक मौत से हड़कंप, देसी शराब पीने की आशंका, जानकारी मिलते ही एक्शन में आया पुलिस- प्रशासन

ये भी पढ़ें: लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तान से जुड़े 4 आतंकी ATS के हत्थे चढ़े

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Bahraich latest Newstoday up crime news

Trending news

lakhimpur kheri news
लाइक्स और व्यूज बने जानलेवा! रील बनाने के चक्कर में युवक को लगी गोली!
Bahraich latest News
कलर प्रिंटर से छापे 500-500 के जाली नोट, बस ये गलती पड़ गई भारी, 4 गिरफ्तार
Muzaffarnagar news
'हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए...' इजरायल–ईरान युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरीं महिलाएं
Mathura News
वृंदावन में आस्था का सैलाब, ‘पांचवें विश्व आध्यात्मिक उत्सव’ में गूंजा राधे-राधे
Saharanpur latest news
सहारनपुर में 1000 हेक्टेयर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना, विकास को मिलेगी रफ्तार
prayagraj news
इलाज के बहाने शर्मनाक हरकत? प्रख्यात न्यूरो सर्जन पर छात्रा के गंभीर आरोप
cm yogi news
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी; इसी महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
jalaun news
दुल्हनिया ने शादी के लिए प्रशासन से लगाई गुहार, कब खत्म होगा गैस सिलेंडर का इंतजार
jalaun news
जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
ghazipur news
'मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूं…' गाजीपुर में व्यापरियों को चूना लगाने वाला महाठग अरेस्ट