कलर प्रिंटर से छापे 500-500 के जाली नोट, बस ये गलती पड़ी भारी, 23 नकली नोट के साथ 4 गिरफ्तार

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो हो कलर प्रिंटर से नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में खपाते थे. पुलिस ने कलर प्रिंटर, 500-500 के 23 जाली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

बहराइच के खैरीखाट थाना प्रभारी आनंद सिंह को शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में नकली नोट छापने वाले एक गिरोह सक्रिय है. इस गिरोह का ठिकाना लोधन पुरवा के पास बताया गया. पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया. थाना प्रभारी आनंद सिंह ने अधिकारियों से बात कर गिरोह पर छापा मारने के लिए टीम तैयारी. सुचना के आधार पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो पुलिसवाले भी हैरान रह गए.

बहराइच पुलिस ने मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से 500-500 रुपये के 23 नोट बरामद किये हैं. इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक कलर प्रिंटर भी बरामद किया है. जानकारी के मुताबिक ये लोग कलर प्रिंटर की मदद से 500 रुपये के नकली नोट छापते थे और फिर विभिन्न माध्यमों से उनका कारोबार करते थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 500 रुपये के 23 नोट यानी कुल 11,500 रुपये बरामद किये हैं.

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान

जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ उप निरीक्षक हरिद्वार तिवारी, कांस्टेबल जगदीश कुमार, मित्रपाल सिंह, नियाज अहमद और गौरव कुमार की टीम ने छापा मारकर चार लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान सलीम उर्फ सूरज और गुरुचरण सिंह (दोनों लखीमपुर निवासी), और हरिराम और अर्जुन (दोनों मोतीपुर, बहराइच निवासी) के रूप में हुई है. पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा.

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