बहराइच में एक घर से मिले 6 लोगों के शव, हत्या के बाद आग लगाकर जलाने की आशंका, इलाके में हड़कंप

Bahraich Crime News: बहराइच में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घर से 6 लोगों को क्षतविक्षत शव मिले हैं. आशंका है की हत्या के बाद घर में आग लगा दी गई. वहीं आग की चपेट में आने से घर में बंधें कई जानवर जल गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 01, 2025, 02:22 PM IST
बहराइच में एक घर से मिले 6 लोगों के शव, हत्या के बाद आग लगाकर जलाने की आशंका, इलाके में हड़कंप

Rajeev Sharma/Bahraich: उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर से संदिग्ध हालात में 6 लोगों के शव मिले है. पहली नजर में देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसा हत्या करने के बाद शवों को जलाने के मकसद से घर में में आग लगा दी गई. बरामद हुए शव क्षतविक्षत हालत में मिले हैं.  घर में आग लगने से घर के दूसरे हिस्से में बंधे कई पालतू पशु भी जल गए और उनकी मौत हो गई. घटना थाना रामगांव के टेपरहा गांव की है. 

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच की जा रही है. 

 

ये भी पढ़ें: टॉयलेट का गेट खोला तो एक-एक कर निकली 40 नाबालिग छात्रा, मदरसा के हालात देख SDM भी रह गए हैरान

