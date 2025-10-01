बहराइच में एक घर से मिले 6 लोगों के शव, हत्या के बाद आग लगाकर जलाने की आशंका, इलाके में हड़कंप

Bahraich Crime News: बहराइच में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक घर से 6 लोगों को क्षतविक्षत शव मिले हैं. आशंका है की हत्या के बाद घर में आग लगा दी गई. वहीं आग की चपेट में आने से घर में बंधें कई जानवर जल गए.
Trending Photos
Rajeev Sharma/Bahraich: उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर से संदिग्ध हालात में 6 लोगों के शव मिले है. पहली नजर में देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसा हत्या करने के बाद शवों को जलाने के मकसद से घर में में आग लगा दी गई. बरामद हुए शव क्षतविक्षत हालत में मिले हैं. घर में आग लगने से घर के दूसरे हिस्से में बंधे कई पालतू पशु भी जल गए और उनकी मौत हो गई. घटना थाना रामगांव के टेपरहा गांव की है.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच की जा रही है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: टॉयलेट का गेट खोला तो एक-एक कर निकली 40 नाबालिग छात्रा, मदरसा के हालात देख SDM भी रह गए हैरान
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !