बहराइच में एक घर से मिले 6 लोगों के शव, हत्या के बाद आग लगाकर जलाने की आशंका, इलाके में हड़कंप

Rajeev Sharma/Bahraich: उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक घर से संदिग्ध हालात में 6 लोगों के शव मिले है. पहली नजर में देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसा हत्या करने के बाद शवों को जलाने के मकसद से घर में में आग लगा दी गई. बरामद हुए शव क्षतविक्षत हालत में मिले हैं. घर में आग लगने से घर के दूसरे हिस्से में बंधे कई पालतू पशु भी जल गए और उनकी मौत हो गई. घटना थाना रामगांव के टेपरहा गांव की है.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच की जा रही है.

