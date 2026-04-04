बहराइच में दर्दनाक हादसा, खौलती चाय से झुलसा 7 माह का मासूम, अस्पताल में भर्ती

बहराइच/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से शनिवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 7 माह का मो° अदनान अपनी मां के साथ नानी के घर आया था, तभी अचानक उसके ऊपर खौलती चाय गिर गई, हादसे में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया. उसके सीना, पेट और चेहरा बुरी तरह झुलस गए हैं. तुरंत बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना बहराइच के खैरा बाजार थाना बौंडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ. 7 माह का मासूम मो° अदनान नानी के घर अपनी मां के साथ आया था, तभी अचानक उसके ऊपर खौलती चाय गिर गई. हादसे में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया. उसका सीना, पेट और चेहरा बुरी तरह झुलसा है. तुरंत बच्चे को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है.

घायल बच्चे की नानी ने बताया कि घटना अचानक हुई और उन्हें मौके पर ही बच्चे की स्थिति गंभीर नजर आई. डॉक्टर्स बच्चे का लगातार इलाज कर रहे हैं और उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है. स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है कि हादसा किस कारण हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोगों में सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जगाई है.

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पति के वियोग में पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जान

वहीं बहराइच जिले में एक महिला ने घर के बाहर लगे पेड़ की डाल से फंदे से लटककर अपनी जान दे दी. मृतका के पति ने भी दो माह पूर्व फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. पति की मौत के बाद से महिला मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है.

पातेपुर डिहवा गांव निवासी सुशीला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर . आसपास के ग्रामीणों ने शव लटका देखकर ससुर छेदी व पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने शव को ग्रामीणों की सहायता से पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतका के ससुर छेदी ने बताया कि उसके बेटे प्रकाश व बहू के बीच दो माह पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इससे उनका बेटा कई दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहा. इसी बीच उसने भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी. पति की मौत के बाद से बहू भी उदास रहने लगी.