Gonda News: चलती ट्रेन पर पथराव पड़ा भारी, आरपीएफ–जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

Gonda News: गोंडा आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहराइच से गोरखपुर जा रही बहराइच–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान ललित पासवान के रूप में हुई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:34 PM IST
Gonda News/अतुल यादव: रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर गोंडा आरपीएफ और जीआरपी ने कड़ा शिकंजा कस दिया है. बहराइच से गोरखपुर जा रही बहराइच–गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के इंजन पर पथराव करने वाले आरोपी ललित पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक सख़्त संदेश भी गया है.

कब का है ये मामला?
बताया गया कि 2 फरवरी की रात ट्रेन संख्या 05132 बहराइच से चलकर गोरखपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान इटियाथोक और सुभागपुर रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन के इंजन के अगले शीशे पर आरोपी ने पथराव कर दिया. पथराव से इंजन का लुकिंग ग्लास टूट गया, जिससे ट्रेन संचालन में खतरा उत्पन्न हो गया.

घटना के तुरंत बाद लोको पायलट ने क्षतिग्रस्त इंजन का वीडियो बनाया और गोंडा जीआरपी थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया. इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त जांच करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट कमांडर अनिरुद्ध राय ने बताया कि लोको पायलट की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था. जांच के दौरान पथराव करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराते हुए उसके खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रेलवे पुलिस का कहना है कि चलती ट्रेनों पर पथराव जैसी घटनाएं यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

gonda news

