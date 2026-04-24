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बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर

Bahraich News: बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की. घंटाघर से लेकर चांदपुरा चौराहे तक सड़क किनारे किए गए कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान करीब 20 दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 03:34 PM IST
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बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा : उत्तर प्रदेश के बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की. घंटाघर से लेकर चांदपुरा चौराहे तक सड़क किनारे किए गए कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया. इस दौरान करीब 20 दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

संयुक्त टीम ने चलाया अभियान
नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुबह से ही अभियान शुरू किया.  टीम ने सड़क और फुटपाथ पर रखे मोहरंग, विज्ञापन बोर्ड, अस्थायी ढांचे और अन्य सामान को हटाया.  कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान लगातार जारी रहा. 

जब्त सामान ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर ले जाया गया
इस अभियान के दौरान हटाए गए सामान को नगर पालिका की ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर जब्त कर लिया गया.  प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब्त सामान को नियमों के तहत ही छोड़ा जाएगा.  साथ ही जिन दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था, उनका चालान काटते हुए जुर्माना भी वसूला गया. 

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प्रशासन की सख्त चेतावनी
नगर पालिका अधिकारी प्रमिता सिंह (ईओ, नगर पालिका बहराइच) ने बताया कि शहर को जाम से मुक्त कराने और आम जनता, खासकर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ खाली कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है.  उन्होंने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

जाम की समस्या से राहत दिलाने का प्रयास
घंटाघर से चांदपुरा चौराहे तक का इलाका लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से जूझ रहा था. सड़क संकरी होने और दुकानों के बाहर सामान फैलाने के कारण यातायात बाधित होता था. प्रशासन की इस कार्रवाई से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.  प्रशासन का लक्ष्य शहर को व्यवस्थित और जाम मुक्त बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. 

यह भी पढ़ें : सिर्फ एक साइड लगी… और चली गई जान! मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद बना खौफनाक मर्डर
 

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